به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدعلی بزی، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات تمامی شهروندان در ابن ماه پر خیر و برکت، در تشریح این خبر گفت: به منظور هرچه باشکوه‌تر برگزار کردن مراسم نماز عید سعید فطر محدودیت‌ها و تمهیدات ترافیکی از ساعت شش صبح آغاز تا پایان نماز و روان سازی کامل ترافیک ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه در خصوص محدودیت ترافیکی مسیر حرکت نمازگزاران اهل تشیع گفت: در مسیر رفت به سمت محل برگزاری نماز هیچ گونه محدودیتی برای تردد در نظر گرفته نشده ولی در مسیر برگشت از بزرگراه خلیج فارس- مقابل بیمارستان امام علی (ع) به سمت میدان دکتر حسابی، خیابان بزرگمهر از تقاطع پرستار تا تقاطع دانشجو و خیابان پرستار از پارکینگ تا پل زیر گذر به سمت شهرک غدیر محدودیت تردد به صورت یک طرفه اعمال خواهد شد.

وی اضافه کرد: پارکینگ‌های در نظر گرفته شده شامل پارکینگ شماره در بزرگراه خلیج فارس ابتدای پرستار، پارکینگ شماره دو، انتهای خیابان بزرگمهر، پارکینگ شماره سه در خیابان پرستار جنب مصلی المهدی (عج)، است.

این مقام انتظامی همچنین در خصوص محدودیت‌های ترافیکی اعمال شده در مسیر حرکت نمازگزاران اهل سنت نیز اظهار کرد: در مسیر رفت نمازگزاران به محل برگزاری نماز هیچ گونه محدودیتی اعمال نخواهد شد ولی در مسیر برگشت نمازگزاران، از سمت غدیر شهر به سمت میدان پرستار و از میدان پرستار به سمت میدان امام رضا (ع) طول بلوار بهداشت میدان ترمینال از کمربندی به سمت تقاطع امام خمینی (ره) سرداران شهید نیز به صورت یک طرفه برای خروج اعمال خواهد شد.

بزی در پایان گفت: با توجه به افزایش حجم ترددها و احتمال وقوع ترافیک نسبتاً سنگین رانندگان در مدخل ورودی و خروجی پارکینگ‌ها از پارک کردن خودرو اکیداً خودداری و برای جلوگیری از تصادفات احتمالی هرگز به صورت خلاف جهت حرکت نکرده و ضمن رانندگی با سرعت مطمئنه در طول برگزاری نماز با مأموران پلیس همکاری لازم را داشته باشند.