گروههای عراقی:

خروج اشغالگران کلید برقراری آشتی ملی در عراق است

نتایج یک بررسی جدید نشان داد که گروه ها و طیف های مختلف عراقی معتقدند که حمله ارتش آمریکا ریشه اصلی اختلافات در بین آنهاست و از نظر آنها خروج نیروهای اشغالگر یک مسئله مهم و کلیدی برای آشتی سیاسی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، بر پایه تحلیلهای نظامی از نتایج بررسی" گروه های متمرکز" که ماه گذشته برای ارتش آمریکا انجام شد؛ این اخبار خوبی است.

تحلیلگران با نگاهی خوش بینانه به این نتیجه رسیدند که این نتایج حداقل نشان می دهند عراقی ها دارای برخی ایده های مشترک هستند که ممکن است در نهایت به آنها اجازه دهد تا اختلافات بین خود را که به جنگ داخلی منجر شده، کنار بگذارند.

این بررسی که در 19 جلسه جداگانه انجام و از سوی پیمانکاران خارجی در پنج شهر سازمان دهی شده در بین راههایی قرار دارد که نیروهای چند ملیتی وعراق به ارزیابی اوضاع این کشورفراتراز شمارش حملات آشوبگران، تلفات وانبارهای سلاح می پردازند.

نتایج این بررسی تحلیل و به "دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق ارائه می شود.

از سوی دیگر، روزنامه فایننشال تایمز روز گذشته گزارش داد:"دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق ارزیابی گزینه های نظامی برای کشورش پس از پایان طرح افزایش شمار نظامیان آمریکایی در عراق در تابستان سال آینده را آغاز کرده است.

 

