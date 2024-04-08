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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۱۳

با حکم استاندار خراسان جنوبی؛

«مهدی جعفری» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی شد

«مهدی جعفری» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی شد

بیرجند- «مهدی جعفری» با حکم استاندار خراسان جنوبی به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر دوشنبه در مراسمی در محل دفتر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان جنوبی «مهدی جعفری» به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار منصوب شد. در متن این ابلاغ آمده است:

جناب آقای مهدی جعفری

نظر به تعهد، توانمندی و تجربیات جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تعیین می‌گردید.

امید است با توکل به خداوند متعال، ضمن تلاش در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل با تمامی نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری بهره‌گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد، با اتخاذ تدابیر مناسب در مسیر تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، اندیشه‌های والای بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و برنامه‌های دولت سیزدهم تلاش نموده و در انجام وظایف محوله جهت تحقق اهداف سازمانی و مأموریت‌های حوزه اقتصادی موفق و موید باشید.

توفیق روزافزون شما را ز خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم.

جواد قناعت

گفتنی است که مهدی جعفری پیش از این رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان را عهده دار بوده است.

کد مطلب 6073676

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