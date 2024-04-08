به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگ روزه اولیها با حضور صدها دختر و پسر روزه اولی در ورزشگاه شیرودی برگزار شد.
در این مراسم در بدو ورود دختران و پسران روزه اولی با شاخههای گل رز مورد استقبال قرار میگرفتند.
در چهره این کودکان روزه دار معصومیت و نور موج میزند و با انرژی زیاد و اشتیاق وصف نشدنی به همراه والدین وارد ورزشگاه شیرودی میشدند؛ فضای ورزشگاه با بادکنکهای رنگی و گلهای زیبا آذین بندی شده و در یک کلام میتوان گفت ورزشگاه شیرودی امروز همه زیبایی خودش را مدیون حضور روزه اولیها با آن چادرهای گلگلی نمازشان بود.
ابتدای آغاز این مراسم پس از تلاوت آیات قرآن کریم، اجرای گروه سرود احسان بود که اعضای آن بالای سن آمدند و به اجرا سرود پرداختند و چنین خواندند:
خوشحالی یعنی روزه اولی باشی
عاشق علی باشی ماه رمضون باشه
خوشبختی یعنی نون حلال بابا
مهر حضرت زهرا تو خونمون باشه
من از سحر منتظر اذون افطارم
در ادامه احسان مهدی و حامد مدرسی به بالای سن آمدند و با همخوانی فرشتههای روزه اولیها به اجرا پرداختند. همچنین از دیگر برنامههای جشن بزرگ روزه اولیها اجرای محمد حسین پویانفر، محسن عراقی و عبدالرضا هلالی با همخوانی فرشتگان سپید پوش روزه اولی بود که شعر دختر ایران را خواندند. لازم به ذکر است وزیر کشور نیز در این مراسم حضور داشت.
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