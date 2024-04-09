به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در جلسه ستاد انتخابات استان، گفت: با تلاش عوامل هیأت‌های اجرایی و نظارت، دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان شرقی با سلامت و امنیت کامل برگزار شد و مرحله دوم نیز با همین شرایط برگزار خواهد شد.

وی در خصوص افراد واجد شرایط شرکت در دور دوم انتخابات، گفت: متولدین قبل از ۲۲/‏۰۲/‏۱۳۸۵‬ که اصلاً رأی نداده‌اند و افرادی که در مرحله رأی داده‌اند فقط در همان حوزه انتخابیه مجاز به رأی دادن خواهند بود.

محمدی افزود: افرادی که در حوزه انتخابیه دیگری رأی داده باشند نمی‌توانند در حوزه‌های مرحله دوم رأی دهند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با بیان اینکه در دوم انتخابات، اسکن اثر انگشت رأی دهندگان فعال خواهد شد، گفت: تمام قوانین مرحله اول انتخابات در مرحله دوم نیز به قوت خود باقی است و اجرایی خواهد شد.

محمدی ادامه داد: انتخابات در حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد که بر اساس آن اخذ رأی، شمارش و تجمیع آرا الکترونیکی خواهد بود.

وی خطاب به رؤسای کمیته‌های ستاد انتخابات استان، تاکید کرد: مشارکت قوی، رقابت واقعی، سلامت و امنیت چهار راهبرد مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات است که باید در دستور کار قرار گیرد.

دبیر ستاد انتخابات آذربایجان شرقی نیز گفت: در دورم دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان، ۱۲ نفر برای ۶ کرسی باقی مانده رقابت خواهند کرد که ۴ کرسی مربوط به حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر، یک کرسی مربوط به حوزه شبستر و یک کرسی مربوط به حوزه میانه است.

حسن حقیقیان افزود: در استان آذربایجان شرقی ۱ هزار و ۳۳۳ شعبه در دور دوم اقدام به رأی گیری خواهند کرد.