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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۰۷

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

یک میلیون مترمکعب آب به تالاب قوری‌گول منتقل می‌شود

یک میلیون مترمکعب آب به تالاب قوری‌گول منتقل می‌شود

تبریز- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: برای انتقال یک میلیون مترمکعب آب به تالاب قوری‌گول برنامه‌ریزی شده بود که از این میزان، ۸۰۰ هزار مترمکعب انتقال یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری در جلسه بررسی تأمین آب تالاب قوری‌گل، افزود: تأمین آب این تالاب امسال ۱۵ روز زودتر از موعد شروع شده و پیش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون متر مکعب آب به تالاب برسد که تا امروز ۸۰۰ هزار مترمکعب انتقال یافته و این روند تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مشکلی که در این راستا وجود دارد این است که حدود ۱۱ کیلومتر مسیر انتقال آب از مراتع و زمین‌های کشاورزی عبور می‌کند که متأسفانه در این بخش کانال و لوله گذاری وجود ندارد و بخشی از هدر رفت آب مربوط به این منطقه است.

ذاکری افزود: نظر کارشناسی بر ایجاد لوله گذاری و جداسازی آب کشاورزی از آب منتقل شده به تالاب است که پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبار لازم از سازمان محیط زیست کشور در حال انجام است.

وی تاکید کرد: در این راستا مکاتبات و پیگیری‌های لازم از طرف شخص استاندار با معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست انجام می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: میزان آبی که امسال به تالاب انتقال یافته نسبت به سال گذشته افزایش یافته و سعی می‌کنیم مقدار آب ورودی از میزان تبخیر بیشتر باشد و همچنین از هدررفت آب در مسیر انتقال جلوگیری شود تا در میانه تابستان شاهد خشکی قوری گل نباشیم.

وی با تاکید بر ایجاد تعادل بین آب مصرفی بخش کشاورزی و آب انتقال یافته به تالاب، گفت: موضوع توسعه باغات در بالادست نیز مجدداً پایش شده و از توسعه بی رویه جلوگیری خواهد شد، چرا که مصرف آنها از همین آب انتقالی به تالاب خواهد بود که می‌تواند میزان برداشت و مصرف در تابستان را کاهش دهد.

کد مطلب 6073698

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