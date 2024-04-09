به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری در جلسه بررسی تأمین آب تالاب قوریگل، افزود: تأمین آب این تالاب امسال ۱۵ روز زودتر از موعد شروع شده و پیشبینی میشود حدود یک میلیون متر مکعب آب به تالاب برسد که تا امروز ۸۰۰ هزار مترمکعب انتقال یافته و این روند تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: مشکلی که در این راستا وجود دارد این است که حدود ۱۱ کیلومتر مسیر انتقال آب از مراتع و زمینهای کشاورزی عبور میکند که متأسفانه در این بخش کانال و لوله گذاری وجود ندارد و بخشی از هدر رفت آب مربوط به این منطقه است.
ذاکری افزود: نظر کارشناسی بر ایجاد لوله گذاری و جداسازی آب کشاورزی از آب منتقل شده به تالاب است که پیگیریهای لازم برای تأمین اعتبار لازم از سازمان محیط زیست کشور در حال انجام است.
وی تاکید کرد: در این راستا مکاتبات و پیگیریهای لازم از طرف شخص استاندار با معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست انجام میگیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: میزان آبی که امسال به تالاب انتقال یافته نسبت به سال گذشته افزایش یافته و سعی میکنیم مقدار آب ورودی از میزان تبخیر بیشتر باشد و همچنین از هدررفت آب در مسیر انتقال جلوگیری شود تا در میانه تابستان شاهد خشکی قوری گل نباشیم.
وی با تاکید بر ایجاد تعادل بین آب مصرفی بخش کشاورزی و آب انتقال یافته به تالاب، گفت: موضوع توسعه باغات در بالادست نیز مجدداً پایش شده و از توسعه بی رویه جلوگیری خواهد شد، چرا که مصرف آنها از همین آب انتقالی به تالاب خواهد بود که میتواند میزان برداشت و مصرف در تابستان را کاهش دهد.
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