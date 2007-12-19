سوء استفاده در مراکز پستی / کنکوریها مراکز پستی متخلف را معرفی کنند

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 300 هزار نفر در کنکور سراسری سال 1387 به صورت الکترونیکی ثبت نام کرده اند و تا این زمان مشکلی از جانب داوطلبان به سازمان ارائه نشده است.

وی با تأکید بر اینکه داوطلبان کنکور هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام اقدام کنند، گفت: ثبت نام در روزهای اول باعث می شود داوطلبان خدمات بیشتری را برای انجام ثبت نام از سارمان سنجش دریافت کنند اما ثبت نام در روزهای آخر به دلیل حجم بالای تقاضا و ورود به سیستم، میزان ارائه خدمات را کاهش می دهد.

معاون سازمان سنجش با اشاره به بخشنامه ای که اداره پست برای عدم دریافت فرم مشخصات توسط باجه های پستی ابلاغ کرده بود، گفت: علیرغم ابلاغ این بخشنامه بحث دریافت مشخصات داوطلبان توسط مراکز پستی همچنان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: داوطلبان در صورت پر کردن فرم مشخصات در ادارات پست این موضوع را به اطلاع سازمان سنجش آموزش برسانند.

به گزارش مهر، سازمان سنجش پیش از این اعلام کرده بود که تنها فرم الکترونیکی آزمون را از داوطلبان می خواهد که در آن مشخصات داوطلب درج می شود و باجه های پستی نیز به جزء ارائه کارت رمز، دفترچه راهنما و دریافت مبالغ ثبت نام و پست مجاز به ارائه هیچگونه فرم مشخصات به داوطلبان نیستند.

برخی باجه های پستی اقدام به دریافت فرم مشخصات از داوطلبان می کنند و موسسات کنکور نیز از این طریق مشخصات داوطلبان را دریافت کرده اقدام به فعالیتهای تبلیغاتی خود برای ثبت نام، انتخاب رشته و ... خواهند کرد.