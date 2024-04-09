برخی ژن های نادر احتمال چاقی را ۶ برابر افزایش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که انواع ژن BSN که به نام "باسون" نیز شناخته می‌شود، می‌تواند خطر چاقی را تا شش برابر افزایش دهد.

به گفته محققان، این گونه‌ها از هر ۶۵۰۰ بزرگسال، ۱ نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نتایج نشان می‌دهد که انواع ژن APBA۱ نیز با افزایش خطر چاقی مرتبط است.

محقق ارشد «گیلز یئو»، استاد واحد بیماری‌های متابولیک شورای تحقیقات پزشکی در دانشگاه کمبریج، می‌گوید: «ما دو ژن با انواعی را شناسایی کرده‌ایم که عمیق‌ترین تأثیر را بر خطر چاقی در سطح جمعیتی که تاکنون دیده‌ایم دارند».

به گفته محققان، گونه‌های ژنتیکی قبلی مرتبط با چاقی با مسیرهای مغزی که به طور معمول با تنظیم اشتها مرتبط هستند، به نام مسیر لپتین-ملانوکورتین مرتبط است.

به گفته محققان، جالب توجه که نه ژن BSN و نه ژن APBA۱ در این مسیر مغزی دخیل نیستند.

در عوض، مطالعات قبلی نشان داده‌اند که این ژن‌ها در انتقال سیگنال‌ها بین سلول‌های مغز نقش دارند که نشان می‌دهد زوال مغزی مرتبط با افزایش سن ممکن است بر کنترل اشتها تأثیر بگذارد.

به گفته محققان، علاوه بر این، هیچ یک از این ژن‌ها با خطر چاقی در دوران کودکی مرتبط نیست.

برای این مطالعه، محققان از داده‌های پروژه تحقیقات ژنتیکی بریتانیا برای انجام توالی‌یابی ژنتیکی شاخص توده بدنی در بیش از نیم میلیون نفر استفاده کردند.

آنها دریافتند که انواع ژن BSN اثرات سلامت دیگری نیز دارد، مانند افزایش خطر ابتلاء به دیابت نوع ۲ و بیماری کبد چرب غیر الکلی.