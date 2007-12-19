جایگاه ویژه زنان در سینمای ایران تعریف نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در کشور ایران و در دوره های گذشته، جایگاه زنان مشخص بود و از زنان بیشتر برای جذب مخاطب و فروش بیشتر فیلمها در نقش های ویژه خاص آن زمان استفاده می شد اما این بعد از انقلاب این دیدگاه نسبت به زنان از بین رفت و ارزش زن دیگر در قالب یک کالا برای تبلیغ فیلمها استفاده نمی شد.

با این وجود، سینمای بعد از انقلاب نیز به نحو دیگری از معرفی جایگاه ویژه و ارزشهای والای زنان غافل ماند و بیشتر به نقشهای کلیشه ای اکتفا کرد.

در سالهای اخیر نیز موج جدیدی از معرفی زنان در فیلمهای سینمایی به راه افتاد و نحوه پوشش، گفتار و منش نقشهای تعریف شده از ارزشهای اسلامی دور شد.

البته در رسانه ملی به موضوع زن با دیدگاه بهتری پرداخته شده و این رسانه سعی کرده در برنامه های خود زنان موفق در قالب یک مادر، کارمند، وکیل و سایر شغل ها را با توانمندیهای ویژه خود به مخاطب معرفی کند.

یک فیلمنامه نویس مطرح کشور در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سینمای غرب چهره زن مسلمان را تحریف می کند و جامعه زنان هنرمند ایران به تصویر عقب افتاده ارائه شده از زن مسلمان در سینمای غرب اعتراض دارند.

مینو فرشچی افزود: چهره زنان مسلمان شرقی در حالی تحریف می شود که این زنان می توانند به عنوان الگویی توانمند نه تنها در جامعه ایرانی بلکه در سایر جوامع معرفی شوند زنانی که به دلیل فشارهای اقتصادی بسیار، هم به امور خانه می پردازند و هم پا به پای مردان خارج از خانه توانمندیهای خود را در قالبهای مختلف بروز می دهند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این باره بیان داشت: برای تبیین نقش زنان در سینمای ایران برنامه ریزی های بسیاری انجام شده است که جشنواره فیلم کوثر یکی از این برنامه هاست و که می تواند با هدفمندی و کارشناسی، نقاط قوت و ضعف، سینمای زن در ایران را شناسایی کند.

امیر رضا خادم، عنوان کرد: برگزاری جشنواره ها را باید از ابعاد متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و از آن جا که جشنواره کوثر به طور خاص به سینمای زن محور توجه دارد قادر است با کنکاش و کارشناسی، نقاط قوت و ضعف این سینما را مورد شناسایی قرار دهد و کمترین دستاورد آن ارتقای نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف است.

وی با بیان اینکه در صورت تقویت تجهیزات و امکانات سخت افزاری می توان از استعدادها و توان های کاری و مبحث نرم افزاری بهره لازم را گرفت یادآور شد: برای ارائه یک تصویر ایرانی و اسلامی از زن در سینما و تلویزیون باید ابتدا دنیای امروز و نیازهای مخاطب امروز را بهتر بشناسیم و آن را با فرهنگی غنی و میراث سنتی و بومی تطبیق دهیم زیرا در چنین فضایی است که زن نیز جایگاه خود را در سینما و تلویزیون پیدا می کند.

وی با تاکید بر پرهیز از نگاه یک بعدی و تک سویه گفت: جایگاه زن در سینمای امروز جایگاهی محسوس و تأثیرگذار است اما بر این باورم که قابلیتهای این قشر بسیار فراتر از آن است که تنها از طریق سینما به آن پرداخته شود.

عبد الله باکیده نیز در این باره بیان داشت: وجود جشنواره هایی نظیر جشنواره کوثر که به تببین جایگاه زنان می پردازد می توانند این قشر را از بلاتکلیفی مدرنیته و سنت خارج کند و به جایگاه والا و واقعی خود هدایت کند.

این کارگردان سینما و تلویزیون با بیان اینکه شایسته است، زنان مسلمان متناسب با مقام و منزلت والایشان و نقش های تربیتی و سازنده از طریق سینما معرفی شوند، خاطرنشان کرد: فیلم سینمایی "مادر" ساخته مرحوم علی حاتمی به عنوان یک نمونه موفق توانسته است جایگاه زن را در حالت یک مادر معنوی، عرفانی و ملکوتی به تصویر بکشد.

وی با اشاره به عدم نیاز جایگاه زن به تعریف و شاخصه های ویژه گفت: جایگاه زن باید توسط خود زنان با رفتار و چگونگی حضورشان در جامعه تعریف شود.

عضو هیئت داوران جشنواره کوثر نیز یادآور شد: انواع گوناگون تصویر از زن در سینما ارائه شده که در بخشی از آنها گاه نگاه آرمانی با حریم ایرانی ادغام شده و این نوع کار مشخصه سینمای مستند ایرانی است و در هیچ کجای دنیا دیده نمی شود.

تهامی ادامه داد: منظور از حریم ایرانی این است که شما هرگز زن را آنگونه که بدون حضور دوربین در خانه است نمی توانید با حضور دروبین در خانه ببینید و این مشخصا فقط و فقط به سینمای مستند ایرانی بر می گردد.

مجید رجبی، عضو هیئت انتخاب بخش سینمایی جشنواره کوثر نیز عنوان کرد: برخی نگاه ها به زن باید اصلاح شود و نگاه واقعی به زن به ویژه در سینمای ایران داشته باشیم.

وی افزود: وقتی قرار است زن به تصویر کشیده شود باید تمام زوایای زندگی و شخصیت آن در نظرگرفته شود.

تهمینه میلانی نیز ضمن استقبال از حرکت جشنواره فرهنگی، سینمایی کوثر گفت: هر چقدر بیشتر به این مسائل پرداخته شود به ایجاد تعادل و توازن بین مرد و زن در جامعه کمک می کند و جشنواره کوثر می تواند یکی از ساز و کارهای تاثیرگذار در این راستا باشد.

وی اظهار داشت: مسائل و مشکلات زنان در جامعه بسیار بیشتر از مردان است و تاکنون توجه ویژه و قابل قبولی به مسائل متعدد زنان از قبیل مشکلات روحی و روانی، مسائل معیشتی، سرپرستی خانواده و ... صورت نگرفته است.

این کارگردان سینمای کشور ادامه داد: این حرکت ارزشمند است منوط به اینکه به صورت عمیق، واقعی و کارشناسانه صورت پذیرد و بدل به یک عنوان برای پز فرهنگی نشود.

وی با بیان اینکه "زنان جایگاه ویژه ای در سینمای ایران ندارند" اظهار داشت: کم کاری زیادی در این حوزه به چشم می خورد و بیشتر فیلم ها تم مردانه دارند و در جهت حل مسائل زنان بر نمی آیند.

کارگردان فیلم های سینمایی "دو زن"، "زن زیادی" و "آتش بس" خاطرنشان کرد: فیلم هایی که درباره مسائل زنان ساخته می شود

مانند شیر بی یال و دم است و مسائل و مشکلات واقعی زنها در آنها به چشم نمی خورد.

وی عنوان کرد: ما دچار اتو سانسور شده ایم و فیلمساز خودش را سانسور می کند و تا زمانی که این نگاه وجود دارد نمی توان راجع به مسائل واقعی زنان صحبت کرد.