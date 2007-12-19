ابداع تکنیک نوین درمان MS توسط محقق ایرانی دانشگاه لوئیزیانا

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات دقیق صورت گرفته از سوی دکتر علیرضا میناگر محقق ایرانی مرکز علوم سلامتی دانشگاه دولتی لوئیزیانا در آمریکا نشان می دهد افزودن آنتی بیوتیک ها به مجموعه داروهای مصرفی بیماران مبتلا به MS در کندتر کردن روند گسترشی بیماری نقش قابل توجهی دارد. این مطالعه در شماره اخیر نشریه آنلاین "آرشیو نورولوژی" منتشر شده است.

در حال حاضر داروی "اینفرتن" که از سوی بیماران MS در سراسر جهان به عنوان داروی رایج مورد مصرف قرار می گیرد توانایی متوقف ساختن ضایعات جدید مغزی در این بیماران را ندارد. از این رو دانشمندان به دنبال یافتن مکملهای دارویی برای کمک به این بیماران بوده اند.

به گزارش مهر، دکتر میناگر و تیم تحقیقاتی همراهش درمان نوین خود را بر روی 15 بیمار مبتلا به MS (در مرحله میانی بیماری ) با میانگین سن 5/44 سال انجام دادند. این بیماران برای مدت حداقل 6 ماه از داروی اینفرتن استفاده کرده بودند و در عین حال نشانه هایی از شکل گیری ضایعات مغزی جدیدی را نشان می دادند.

در فرآیند درمانی دکتر میناگر، بیماران MS روزانه و برای مدت چهار ماه 100 میلی گرم آنتی بیوتیک doxycycline نیز در کنار داروی اینفرتن مصرف می کردند.

به گزارش مهر، در طول انجام این تکنیک نوین درمانی، بیماران هر ماه تحت معاینات نورولوژیکی و اسکن MRI و آزمایشات خونی قرار گرفتند.

پس از گذشت چهار ماه تصاویر مغزی گرفته شده نشان از وجود ضایعات مغزی محدودتر در مغز بیماران بود. جالب توجه آن بود که 60 درصد این 15 بیمار بیش از 25 درصد کاهش در شمار ضایعات مغزی را نشان می دادند.

پس از انجام تکنیک نوین درمانی دکتر میناگر، مشخص شد بیماران وی در آزمایشات سنجش توانایی حرکتی نیز موفقیتهای چشمگیری داشته اند.

به گزارش مهر، دکتر میناگر و تیم تحقیقاتی اش معتقد است آنتی بیوتیک doxycycline و سایر آنتی بیوتیک های مربوط به خانواده آنتی بیوتیکهای tetracycline ممکن است به وسیله کاهش آنزیمی که به سلولهای خاصی از سیستم عصبی حمله می کند به بیماران MS برای رهایی از آن کمک کند.

به گفته آنها این تکنیک نوین درمانی در عین حال که از مغز حفاظت می کند سیستم ایمنی بدن را نیز ارتقا می بخشد.