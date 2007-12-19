معاون وزیر بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد: ارائه لیست 200 میلیون یورویی تجهیزات وزارت بهداشت به ریاست جمهوری

دکتر محمد واسعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: البته هنوز به طور رسمی به وزارت بهداشت و معاونت تحقیقات و فناوری این وزارتخانه مبلغی عنوان نشده و میزان کمک مالی جهت تأمین تجهیزات دانشگاههای علوم پزشکی مشخص نشده است.

وی تأکید کرد: وزارت بهداشت برای تجهیزات آموزشی و پژوهشی حدود 200 میلیون یورو اعتبار در نظر گرفته است که در واقع برای کل تجهیزات مورد نظر دانشگاههای علوم پزشکی در نظر گرفته شده است.

واسعی ابراز امیدواری کرد، معاونت علمی و فناوری با بخش عمده ای از میزان نیاز دانشگاهها موافقت کند.

به گزارش مهر، پیش از این رئیس جمهور در جمع اساتید دانشگاهها اعلام کرده بود که دانشگاههای کشور هر میزان به تجهیزات کارگاهی نیاز داشته باشند، فهرست آن را به ریاست جمهوری ارائه دهند تا به صورت یکجا تأمین شود.