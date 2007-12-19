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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۹:۴۳

معاون وزیر بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد: ارائه لیست 200 میلیون یورویی تجهیزات وزارت بهداشت به ریاست جمهوری

معاون وزیر بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد: ارائه لیست 200 میلیون یورویی تجهیزات وزارت بهداشت به ریاست جمهوری

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت برای تجهیزات دانشگاهها لیستی 200 میلیون یورویی تهیه کرده که این مبلغ را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز ارائه کرده است و امید می رود با بخش عمده آن موافقت شود.

دکتر محمد واسعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: البته هنوز به طور رسمی به وزارت بهداشت و معاونت تحقیقات و فناوری این وزارتخانه مبلغی عنوان نشده و میزان کمک مالی جهت تأمین تجهیزات دانشگاههای علوم پزشکی مشخص نشده است.

وی تأکید کرد: وزارت بهداشت برای تجهیزات آموزشی و پژوهشی حدود 200 میلیون یورو اعتبار در نظر گرفته است که در واقع برای کل تجهیزات مورد نظر دانشگاههای علوم پزشکی در نظر گرفته شده است.

واسعی ابراز امیدواری کرد، معاونت علمی و فناوری با بخش عمده ای از میزان نیاز دانشگاهها موافقت کند.

به گزارش مهر، پیش از این رئیس جمهور در جمع اساتید دانشگاهها اعلام کرده بود که دانشگاههای کشور هر میزان به تجهیزات کارگاهی نیاز داشته باشند، فهرست آن را به ریاست جمهوری ارائه دهند تا به صورت یکجا تأمین شود.

کد مطلب 607388

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