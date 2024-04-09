سوال مسابقه ۲۹ پویش زندگی با آیه ها در مازندران

براساس مسابقه روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان طبق آیه ۹ سوره مبارکه " انسان " (إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا ) در مورد چه واقعه‌ای از اهل‌بیت ( ع) نازل شده است؟ به گزارش خبرنگار مهر مسابقه روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان طبق آیه ۹ سوره مبارکه " انسان "اللَّهِ) در مورد چه واقعه‌ای ازنازل شده است؟

الف - واقعه حدیث کساء

ب - واقعه بخشیدن افطاری به نیازمندان

ج - عصمت اهل‌بیت (ع)

د - غدیر خم

تا ساعت ۲۳ سه شنبه بیست و یکم فروردین فرصت دارید از بین گزینه‌های (الف ب ج د ) گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۲۰ ارسال نمائید.

# مسطورا

# مسابقه_روزانه

# دارالقرآن_الکریم_مازندران

جهت پیوستن به پویش # زندگی_با_آیه_ها و شرکت در مسابقه روزانه همراه با جوایز ارزنده عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۸۸۲۰ ارسال کنید.

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