سوال مسابقه ۲۹ پویش زندگی با آیه ها در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مسابقه روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان طبق آیه ۹ سوره مبارکه " انسان " (إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا) در مورد چه واقعهای از اهلبیت (ع) نازل شده است؟
الف - واقعه حدیث کساء
ب - واقعه بخشیدن افطاری به نیازمندان
ج - عصمت اهلبیت (ع)
د - غدیر خم
تا ساعت ۲۳ سه شنبه بیست و یکم فروردین فرصت دارید از بین گزینههای (الف ب ج د) گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۲۰ ارسال نمائید.
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