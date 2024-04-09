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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۷:۴۵

سوال مسابقه ۲۹ پویش زندگی با آیه ها در مازندران

سوال مسابقه ۲۹ پویش زندگی با آیه ها در مازندران

ساری- سوال مسابقه روز بیست و نهم پویش زندگی با آیه ها در مازندران مربوط به آیه ۹ سوره مبارکه انسان است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مسابقه روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان طبق آیه ۹ سوره مبارکه " انسان " (إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا) در مورد چه واقعه‌ای از اهل‌بیت (ع) نازل شده است؟
الف - واقعه حدیث کساء
ب - واقعه بخشیدن افطاری به نیازمندان
ج - عصمت اهل‌بیت (ع)
د - غدیر خم
تا ساعت ۲۳ سه شنبه بیست و یکم فروردین فرصت دارید از بین گزینه‌های (الف ب ج د) گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۲۰ ارسال نمائید.
#مسطورا
#مسابقه_روزانه
#دارالقرآن_الکریم_مازندران
جهت پیوستن به پویش #زندگی_با_آیه_ها و شرکت در مسابقه روزانه همراه با جوایز ارزنده عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۸۸۲۰ ارسال کنید.
برای استفاده از محصولات و برنامه‌های (زندگی با آیه‌ها) اینجا کلیک کنید.
کد مطلب 6073884

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