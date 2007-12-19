  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۹:۴۴

تاکید بر ISI ثبت 99 درصد اختراعات کشور را به مخاطره انداخته است

تاکید بر ISI ثبت 99 درصد اختراعات کشور را به مخاطره انداخته است

رئیس امور ثبت پتنت پژوهشگاه نفت گفت: تاکید بر چاپ مقالات ISI موجب عدم ثبت 99 درصد اختراعات یا یافته های با ارزش کشور شده است.

مهندس کامران باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یکی از شروط اصلی ثبت پتنت تازگی موضوع اختراع است. از این رو اختراع نباید قبل از ثبت حتی توسط مخترع برای عموم از طریق مصاحبه های مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی، چاپ در مجلات معتبر ISI و یا شرکت در نمایشگاهها افشا شود.

وی چاپ مقالات ISI را  ساز و کارهای تشویقی و حمایتی بدون آشناسازی محققان با اهمیت ثبت اختراع دانست و گفت: در حال حاضرISI   تهدیدی برای بخش پژوهش در کشور است به طوری که  بخش عمده ای از دستاوردهای تحقیقاتی که امکان ثبت و درآمدزایی و کابردهای صنعتی دارند با انتشار این امکان را برای همیشه از دست می دهند.

باقری دارایی‌های فکری را شامل علایم تجاری، اختراعات ثبت شده، طراحیهای صنعتی، دانش محرمانه و آثار کپی رایت دانست و گفت : خروجی مراکز تحقیقاتی، صنعتی و دانشگاهها از جنس مالکیت فکری است که با ثبت آن، کلیه حق و حقوق برای مالک محفوظ می ماند.

رئیس امور ثیت پتنت پژوهشگاه صنعت نفت، تعداد ثبت اختراع در کشور را سالیانه 5 هزار عنوان ذکر کرد و به مهر گفت: این میزان با توجه به توانمندیهای پژوهشی کشور به دلیل عدم آگاهی محققان، پژوهشگران و مخترعان با نحوه ثبت همخوانی ندارد و انتظار می رود با ساز و کارهای حمایتی لازم این آمار چندین برابر شود.

باقری با تاکید بر اینکه ثبت پتنت در درجه اول برای تجاری سازی و خلق ثروت است نه کسب اعتبار علمی اضافه کرد: ثبت اختراع برای کسب و کار است و چنانچه معیار ارتقای اعضای هیئت علمی ثبت اختراع باشد و بر نحوه محاسبه امتیاز آن دقت لازم صورت نگیرد، ضرر آن از شرایط کنونی بیشتر است چرا که ثبت اختراع هزینه های زیاد و پیچیدگیهای زیادی را به دنبال دارد.

وی با تاکید بر اینکه محل ثبت پتنت با توجه به بازار اختراع تعیین می شود، به مهر گفت: پژوهشگاه نفت در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی تاکنون 83 طرح در داخل کشور و 75 طرح در 24 کشور دنیا از جمله آمریکا، ونزوئلا، مکزیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، انگلستان، عراق، سوریه، چین، کره جنوبی، ژاپن و کشورهای حوزه خلیج فارس به ثبت رسانده است.
کد خبر 607389

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها