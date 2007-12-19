تاکید بر ISI ثبت 99 درصد اختراعات کشور را به مخاطره انداخته است

مهندس کامران باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یکی از شروط اصلی ثبت پتنت تازگی موضوع اختراع است. از این رو اختراع نباید قبل از ثبت حتی توسط مخترع برای عموم از طریق مصاحبه های مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی، چاپ در مجلات معتبر ISI و یا شرکت در نمایشگاهها افشا شود.

وی چاپ مقالات ISI را ساز و کارهای تشویقی و حمایتی بدون آشناسازی محققان با اهمیت ثبت اختراع دانست و گفت: در حال حاضرISI تهدیدی برای بخش پژوهش در کشور است به طوری که بخش عمده ای از دستاوردهای تحقیقاتی که امکان ثبت و درآمدزایی و کابردهای صنعتی دارند با انتشار این امکان را برای همیشه از دست می دهند.

باقری دارایی‌های فکری را شامل علایم تجاری، اختراعات ثبت شده، طراحیهای صنعتی، دانش محرمانه و آثار کپی رایت دانست و گفت : خروجی مراکز تحقیقاتی، صنعتی و دانشگاهها از جنس مالکیت فکری است که با ثبت آن، کلیه حق و حقوق برای مالک محفوظ می ماند.

رئیس امور ثیت پتنت پژوهشگاه صنعت نفت، تعداد ثبت اختراع در کشور را سالیانه 5 هزار عنوان ذکر کرد و به مهر گفت: این میزان با توجه به توانمندیهای پژوهشی کشور به دلیل عدم آگاهی محققان، پژوهشگران و مخترعان با نحوه ثبت همخوانی ندارد و انتظار می رود با ساز و کارهای حمایتی لازم این آمار چندین برابر شود.

باقری با تاکید بر اینکه ثبت پتنت در درجه اول برای تجاری سازی و خلق ثروت است نه کسب اعتبار علمی اضافه کرد: ثبت اختراع برای کسب و کار است و چنانچه معیار ارتقای اعضای هیئت علمی ثبت اختراع باشد و بر نحوه محاسبه امتیاز آن دقت لازم صورت نگیرد، ضرر آن از شرایط کنونی بیشتر است چرا که ثبت اختراع هزینه های زیاد و پیچیدگیهای زیادی را به دنبال دارد.

وی با تاکید بر اینکه محل ثبت پتنت با توجه به بازار اختراع تعیین می شود، به مهر گفت: پژوهشگاه نفت در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی تاکنون 83 طرح در داخل کشور و 75 طرح در 24 کشور دنیا از جمله آمریکا، ونزوئلا، مکزیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، انگلستان، عراق، سوریه، چین، کره جنوبی، ژاپن و کشورهای حوزه خلیج فارس به ثبت رسانده است.