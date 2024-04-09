حجت الاسلام محمد حسن حسن زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر طرح «زندگی با آیه‌ها» را کاری ارزشمند و مؤثر دانست و اظهار کرد: یادگیری و آموزش قرآن از سفارشات مؤکد پیامبر اکرم (ص) بوده است.

این کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه عمل به قرآن بهتر از خواندن آن است، گفت: عمل به قرآن رمز موفقیت در جامعه است.

این جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس تصریح کرد: قرآن وسیله هدایت شونده است که با آن بایدها و نبایدها را تشخصی می‌دهیم.

حجت الاسلام حسن زاده همسر اولین شهیده صالحین بسیج کشور گریزی هم به برنامه محفل زد و افزود: «محفل» برنامه‌ای مؤثر، هدایت شونده و جذاب است.

این فعال حوزه قرآنی در گیلان با اشاره به نقش هدایت َکننده برنامه محفل در ابعاد مختلف بیان کرد: محفل فرصتی برای گفتمان سازی و مردمی سازی مفاهیم قرآنی است‌.

حجت الاسلام حسن زاده با بیان اینکه تربیت نسل قرآنی ضرورت جامعه امروز است، گفت: محفل گامی بزرگ در تربیت نسل قرآنی و دینی است.

این فعال فرهنگی و قرآنی با اشاره به اثرات قرآن در زندگی افراد افزود: زندگی با آیه‌ها منجر به هویت سازی اجتماعی و فردی می‌شود.