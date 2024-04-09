بررسی علل سوانح رانندگی نوروزی و ترک فعل مدیران در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، صبح سه شنبه بابیان اینکه افزایش مصدومین و آمار تلفات تصادفات نوروزی در استان کرمان نگران کننده است افزود: باید علل تصادفات استان توسط پلیس راهور و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط رصد شود.

وی گفت: متأسفانه استان کرمان رتبه اول شدیدترین تصادفات در ایام تعطیلات نوروز ١۴٠٣ را به خود اختصاص داده است و دستگاه‌های ذیربط باید موضوع حوادث جاده‌ای را جدی بگیرند و از تمام ظرفیت خود جهت کاهش آمار تصادفات جاده‌ای و شدت این حوادث استفاده نمایند.

مهدی بخشی، با بیان اینکه باید دید چرا قوانین اجرا نشده، موانع چیست و ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای رفع این این مشکل چه مواردی‌اند افزود: بر اساس بررسی تصادفات روزهای اخیر، شدیدترین تصادفات در تقاطع و محورهای مواصلاتی استان به وقوع پیوسته و لازم است علل و ابعاد آن توسط پلیس راهور و کارشناسان بیمه مشخص و هماهنگی لازم در راستای اقداماتی از جمله اعمال نظارت دقیق بر رانندگان با حضور مستمر گشت‌های پلیس، آشکار سازی و نصب بنرهای هشدار در نقاط مذکور توسط دستگاه‌های مرتبط انجام شود.

بخشی، با تأکید بر فرهنگ سازی در خصوص رانندگی ایمن تصریح کرد: استفاده از ظرفیت رسانه‌های جمعی در راستای انتشار مطالب مرتبط با کاهش تصادفات و ارتقای اطلاع رسانی در زمینه قوانین، انجام اقدامات فرهنگی توسط نهادهای فرهنگی، شهرداری، حضور مستمر نیروهای امدادرسان و اورژانس‌های جاده‌ای و خروج خودروهای فرسوده از چرخه استفاده به ویژه حضور مؤثر پلیس در میدان می‌توانند نقش مؤثری در کاهش تخلفات و حوادث داشته باشند.

این مقام عالی قضائی در استان کرمان حفظ جان مردم را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: دادستانی به عنوان مدعی العموم و برای پیگیری حقوق عمومی و ترک فعل مدیران خواستار شناسایی کلیه عوامل مؤثر بر تصادفات و سوانح جاده‌ای درون شهری و برون شهری می‌باشد و لازم است دستگاه‌های متولی طبق برنامه‌ریزی صحیح و زمان‌بندی دقیق در جهت رفع نقاط حادثه خیز و سایر موانع منجر به حادثه اقدام نمایند