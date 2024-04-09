ناصر قوامی مشفق در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جمهوری اسلامی بر پایه قرآن و عمل به دستورات الهی که منبع آن قرآن است بنا شده است و زندگی روزانه مردم بر اساس آیات قرآن یک ضرورت اساسی در جهت ایجاد حیات طیبه است.

وی با بیان اینکه عمل به قرآن از مسیر آشنایی و فهم قرآن ایجاد می‌شود، ادامه داد: ایجاد پویش‌های گسترده و رسانه‌ای در جهت آشنایی مردم با قرآن یکی از برکات مهم است.

قوامی ایجاد زیرساخت آشنایی نسل‌های جدید با معارف قرآنی را لازم و مهم برشمرد و افزود: مشارکت مردم در این پویش‌ها نشان دهنده بالندگی و زندگی فعالیت‌های قرآنی است.

وی کمک گرفتن از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای معرفی قرآن را از دیگر دست آورده‌ای طرح مذکور برشمرد و افزود: اقدام دیگر تبلیغات اسلامی و صدا و سیما در تولید برنامه فاخر محفل برگ دیگری از فعال کردن ظرفیت‌های قرآنی است.