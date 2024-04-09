به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی اظهار کرد: پلیس راهور استان قم اقداماتی را در زمینه ایجاد نظم و امنیت ترافیکی در معابر همجوار حرم حضرت معصومه (س) انجام خواهد داد، فلذا این مسیرها از صبح روز عید فطر دارای محدویت‌های ترافیکی خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان قم ضمن تشریح مسیرهایی که شامل محدوده ترافیکی می‌شوند، ابراز کرد: مسیرهای محدوده ترافیکی استان قم در روز عید فطر شامل خیابان امیر کبیر (خیابان اراک) حدفاصل پل آهنچی تا سه راه خورشید، خیابان معلم از تقاطع شهدا به سمت تقاطع حجتیه، بلوار شهید منتظری از دوربرگردان به سمت تقاطع حجتیه و کلیه معابر فرعی منتهی به این محدوده‌ها می‌باشد.

صدفی خاطرنشان کرد: به شهروندان توصیه می‌شود، حتی الامکان از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کرده و در صورتی که قصد دارند با خودروی شخصی به حرم مطهر مراجعه کنند، از ظرفیت پارکینگ‌های شهید کاظمی در بلوار منتظری روبه‌روی پل نیروگاه و پارکینگ شرقی و زمزم در بلوار عماریاسر استفاده کنند.