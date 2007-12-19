فرهنگ مردم ایران با دین گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی بیگی صبح امروز در همایش خانه های آسمانی اظهار داشت: فرهنگ ما با دیگر کشورها متفاوت است زیرا مردم ایران دین و عطوفت به فرهنگشان گره خورده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به گسترش آمار طلاق در بین جوانان باید از ابتدای ازدواج برای آنان فرهنگ سازی شود و ما باید این گونه آموزش ها را به جوانان ارائه کنیم.
این مسئول، آموزش حضوری همراه با مکاتبه ای و مشاوره ای را موثر دانست و افزود: این آموزش ها در کنار هم می تواند وارد قلب زوجین شود و در آنها تاثیرگذار باشد.
بیگی با اشاره به این که همه جوانان دارای فطرت دینی و به دنبال عبادت هستند، عنوان کرد: بهترین شیوه های تحکیم خانواده در دین ما موجود است و می توان این شیوه ها را از منابع دینی استخراج کرد.
وی یادآور شد: زمانی که فرهنگ با منطق، آموزش داده شود به مرحله بروز می رسد و با فرهنگ سازی در این راه می تواند طلاق را کاهش داد.
دومین دوره آموزشی زوج های جوان کانونهای فرهنگی و هنری مساجد با عنوان "خانه های آسمانی" از 21 آذر ماه تا 21 دی ماه در مشهد مقدس با حضور سه هزار نفر از سراسر کشور برگزار می شود.
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