سمینار منطقه ای "مولانا در بالکان" در آلبانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در مراسم افتتاحیه این سمینار که با مشارکت وزارت فرهنگ جهانگردی و جوانان آلبانی، آکادمی علوم این کشور، یونسکو و مرکز جهانی بکتاشیه برگزار شد، جمعی از اهل ادب و قلم، شخصیتهای فرهنگی و سیاسی و دیپلماتیک تیرانا و علاقه مندان مولانا حضور داشتند.

در این مراسم رضا کرمی نماینده فرهنگی ایران در آلبانی و رئیس بنیاد فرهنگی سعدی شیرازی در تیرانا، علیبمان اقبالی زارچ سفیر ایران، رجول شاچری نماینده وزیر فرهنگ آلبانی، بابا رشاد باردی رهبر جهانی بکتاشیه و کنستانتینوس کوکوسیس سفیر یونان، هر یک سخنانی را ایراد کردند.

رضا کرمی مولانا را یکی از مشهورترین و پرآوازه ترین شاعران ایران زمین دانست که صاحب یکی از بی بدیل ترین اندیشه های عرفانی در زمان خود و همه اعصار بوده است.

وی اضافه کرد: شخصیت مولانا شخصیتی جهانی و فرامرزی است و به بشریت تعلق دارد، زیرا او به جایگاه انسان در آفرینش و منزلت والای او ایمان و اعتقاد داشت و همواره به دنبال انسان می گشت.

شاچری نماینده وزیر فرهنگ آلبانی هم ضمن ایراد پیام وزیر فرهنگ کشورش به مناسبت این سمینار، تعلیمات مولانا را لازمه پرورش دوستی میان انسانها دانست و مشارکت این وزارتخانه را در این سمینار مایه مباهات دانست.

سپس اقبالی سفیر ایران فرازهایی از وصیت نامه مولانا را که در آن توصیه به نیکی، اقامه روزه و نماز، پرهیز از رابطه با نابخردان و کمک به نوع بشر شده است، برای حاضران تبیین کرد.

در ادامه کوکوسیس سفیر یونان در سخنرانی خود بر عمق تاثیرگزاری مولوی بر جهان و ارزش تعالیم وی برای بشریت تاکید کرد.

بابا رشاد باردی رهبر جهانیان بکتاشیه نیز با تمجید از مولانا و تاثیرگزاری اندیشه ها و آموزه های وی بر بزرگان بکتاشی، به اثر برجا مانده از بابا کاظم بقالی - یکی از رهبران و بزرگان بکتاشی در کوزوو - اشاره کرد که گزیده ای از اشعار دیوان شمس تبریزی را در بیش از 50 سال پیش از زبان فارسی به آلبانیایی ترجمه کرده است.

در بخش علمی این سمینار بیش از ده ها مقاله علمی توسط سخنرانانی از آلبانی، ایران، کوزوو و مقدونیه ارائه شد. همچنین در کنار این سمینار نمایشگاهی از آثار قرآنی و دینی مرتضی نداف - هنرمند ایرانی - و نمایشگاهی از آثار مرتبط با مولانا به زبانهای دیگر به نمایش درآمد. در فواصل برنامه ها نیز گروه سرود کالج شبانه روزی سعدی شیرازی در تیرانا چندین قطعه آلبانیایی و فارسی برگرفته از اشعار مولانا را اجرا کردند.

این سمینار منطقه ای یک روزه با پوشش خبری رسانه های مختلف آلبانی روبرو شد.