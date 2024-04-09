به گزارش خبرنگار مهر، محفل اُنس با قرآن کریم با حضور قاری برتر استانی و کشوری سید طه حسینی همزمان با اختتامیه نهمین سال از مراسم جز خوانی نوای ملکوت و تقدیر از مرتّلین و نفرات برتر ششمین دوره مسابقات قرآن ماه مبارک رمضان بخش آبپخش در بیست و هشتم رمضان با حضور باشکوه مردم آب‌پخش در حسینیه حضرت علی اکبر (ع) محله بهرام آباد برگزار شد.

در پایان این مراسم برگزیدگان ششمین دوره مسابقات قرآن آب‌پخش به صورت زیر معرفی شدند.

بخش برادران

ترتیل زیر ۱۵ سال

۱. امیرعلی باقری

۲. محمدسام قشقایی

روانخوانی:

۱. محمد باقری

۲. سینا جمالی رودباری

۳. یونس جمالی رودباری

ترتیل بزرگسالان:

۱. حسن باقری

۲. خداکرم صمصامی

۳. حسن دراهکی

حفظ:

۱. محمد سبحان شیخی فرد

۲. سینا جمالی رودباری

بخش خواهران

حفظ ۱۵ سوره

۱_ فاطمه احمدی

۲_ فاطمه صمصامی

۳_ فاطمه اخلاقی

۴_ پردیس خزایی

حفظ یک جزء

۱_ زهرا جوهر پور

۲_ سحرقشقایی

۳_ فاطمه نگهبان

ترتیل

۱_ معصومه تقی زاده

۲_ سکینه صمصامی

۳_ مریم صمصامی