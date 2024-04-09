به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح سهشنبه در نشست برنامه ریزی و هماهنگی بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در استان بوشهر اظهار داشت: دهم اردیبهشت در تاریخ ایران روز مهمی است که یادآور از خودگذشتگیهای ملت سرافراز ایران و فرار اشغالگران متجاوز پرتغالی بعد از ۱۱۷ سال سلطه جابرانه بر سواحل جنوبی کشور است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: امسال در برگزاری روز ملی خلیج فارس از امروز با همکاری همه دستگاهها و سازمانهای مردمنهاد کار خود را در استان بوشهر آغاز خواهیم کرد و امیدواریم با همکاری و حمایت همه و با مشارکت ویژه مردم بتوانیم وظیفه خود را در این زمینه و در این موقعیت حساس به خوبی ایفا کنیم.
نمایشگاه اسناد تاریخی خلیج فارس
وی افزود: در این روز نمایشگاه اسناد و نقشههای تاریخی خلیج فارس، نشستهای علمی و تخصصی در استان برگزار خواهد شد.
پورات عنوان کرد: دبیرخانه روز ملی خلیج فارس باید هر سال برای این روز مهم موضوعی مطرح و همایش و برنامهها را بر این اساس طراحی و تدوین نماید که این برنامه ریزی امسال به صورت ویژه دیده شده و تمامی دستگاههای اجرایی مربوطه با این رویداد باید حمایت و هماهنگی لازم با این دبیرخانه داشته باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: استان بوشهر با دارا بودن بیشترین مرز آبی با خلیج فارس ضرورت دارد برنامهریزی و هماهنگی لازم جهت برگزاری برنامههای متنوع و باشکوه روز ملی خلیج فارس داشته باشیم.
رویداد ملی شاعرانه خلیج فارس
وی خاطرنشان کرد: همایش پژوهشی در عرصه تاریخچه خلیج فارس، رویداد ملی شاعرانه خلیج فارس، برگزاری میراث خوانی ۵ قرن مقاومت خلیج فارس، جشنواره موسیقی خلیج فارس، برگزاری رویدادهای ورزشی و شنای آبهای آزاد از جمله برنامههای مد نظر در روز ملی خلیج فارس در استان خواهد بود.
پورات بر ضرورت مشارکت هرچه بیشتر دهیاریها و شهرداریها در اجرای برنامههای روز ملی خلیج فارس تاکید کرد و افزود: ظرفیتهای خوبی در استان وجود دارد که باید با هم افزایی و پشتیبانی بیشتر از هم برای ماندگاری هرچه بیشتر روز ملی خلیج فارس بهره برد.
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