عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- گروه کشورهای موسوم به 1+5 کنفرانس تلفنی دیشب خود را که برای بحث درباره مفاد قطعنامه جدید علیه ایران به تعویق انداختند.

- منابع خبری از احتمال سفرکاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به بیروت خبر دادند.

- شورای امنیت ماموریت نیروهای چندملیتی را در عراق برای یک سال دیگر تمدید کرد.

- آلبرتو نیسمان، مسئول رسیدگی کننده به پرونده انفجار مرکز یهودیان آرژانتین(آمیا) در سفر به فلسطین اشغالی بار دیگر ایران و حزب الله لبنان را مسئول اصلی انفجار سال 1994 معرفی کرد.

- فواد سنیوره نخست وزیر لبنان اعلام کرد مشکل لبنان در نتیجه برخورد و ناهماهنگی منافع نیروهای خارجی و داخلی حاصل شده است.

- امروز انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی برگزار می شود.

- خروج قطار از ریل در پاکستان حداقل 50 نفر کشته شدند.

- کابینه آلمان امروز درباره پیمان واحد آلمان تصمیم گیری می کند.

- سرکرده گروهک منافقین از اتحادیه اروپا خواست نام این گروه را از فهرست گروههای تروریستی حذف کند.

- مجلس سنای آمریکا بودجه جنگهای عراق و افغانستان را به میزان 70 میلیارد دلار تصویب کرد.

- چین فروشنده جنگنده J-1C را به ایران تکذیب کرد.

- نتایج بررسی جدید ارتش آمریکا نشان داد همه گروههای عراقی، آمریکا را مسئول خشونتها در این کشور می دانند.