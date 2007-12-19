  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۰۶

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است.

- گروه کشورهای موسوم به 1+5 کنفرانس تلفنی دیشب خود را که برای بحث درباره مفاد قطعنامه جدید علیه ایران به تعویق انداختند.

- منابع خبری از احتمال سفرکاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به بیروت خبر دادند.

- شورای امنیت ماموریت نیروهای چندملیتی را در عراق برای یک سال دیگر تمدید کرد.

- آلبرتو نیسمان، مسئول رسیدگی کننده به پرونده انفجار مرکز یهودیان آرژانتین(آمیا) در سفر به فلسطین اشغالی بار دیگر ایران و حزب الله لبنان را مسئول اصلی انفجار سال 1994 معرفی کرد.

- فواد سنیوره نخست وزیر لبنان اعلام کرد مشکل لبنان در نتیجه برخورد و ناهماهنگی منافع نیروهای خارجی و داخلی حاصل شده است.

- امروز انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی برگزار می شود.

- خروج قطار از ریل در پاکستان حداقل 50 نفر کشته شدند.

- کابینه آلمان امروز درباره پیمان واحد آلمان تصمیم گیری می کند.

- سرکرده گروهک منافقین از اتحادیه اروپا خواست نام این گروه را از فهرست گروههای تروریستی حذف کند.

- مجلس سنای آمریکا بودجه جنگهای عراق و افغانستان را به میزان 70 میلیارد دلار تصویب کرد.

- چین فروشنده جنگنده J-1C را به ایران تکذیب کرد.

- نتایج بررسی جدید ارتش آمریکا نشان داد همه گروههای عراقی، آمریکا را مسئول خشونتها در این کشور می دانند.

کد خبر 607407

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها