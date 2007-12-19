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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۲۵

صورت در صورت خاک

صورت در صورت خاک

و اسماعیل صورت در صورت خاک نهاد...

نسیم عطر آگین صبح
بر دل خستگان تاریخ، جان دوباره بخشید
و زمین از تلالو آفتاب تموز
به حرکت آمد و از سینه تاریک خاک بوته شور سر برآورد
و تیرگی را درهم کوفت        و بر خاک مرده عطر زندگی پاشید
و زمان را دوباره به چرخشی واداشت
و آغازی نو بر تارک زمین زد
و عشق شروع به پایکوبی نمود
و تمام هستی به نظاره او اشک حسرت بر دل می راندند و آه جان سوزی می نواختند
و سروقامتان از نظاره قامت استوارش خمیدند و گلها از نرگسی چشمانش چهره برهم دوختند
و نیلوفران بر آب غلتیدند و خداوند آسمانیان را ندا داده که نظاره گر زمین باشند
خلیل الله پا به بستان عشق نهاد و با شکوفه مهر به نماز جان ایستاد
و شیطان در سعی از بازداشتن اش
ابراهیم به عزم راسخ کمر به دستور جانان بست
و اسماعیل صورت در صورت خاک نهاد و خاک در غیرت ایمانش مرثیه عشق می سرود
نظاره گران چشمها را فرو بستند و آفریدگار هستی خشنود از سترگ ایمانش بانگ
بر ملکوتیان، این است فرزند خلف محبوب ترین مخلوقم و جبرئیل حامل پیام
آفریدگارش: هان ای ابراهیم، قربانیت مقبول حق گردید و حج ات ابراهیمی نام گرفت.

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زینب  کرد

کد مطلب 607409

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