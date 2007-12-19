نسیم عطر آگین صبح

بر دل خستگان تاریخ، جان دوباره بخشید

و زمین از تلالو آفتاب تموز

به حرکت آمد و از سینه تاریک خاک بوته شور سر برآورد

و تیرگی را درهم کوفت و بر خاک مرده عطر زندگی پاشید

و زمان را دوباره به چرخشی واداشت

و آغازی نو بر تارک زمین زد

و عشق شروع به پایکوبی نمود

و تمام هستی به نظاره او اشک حسرت بر دل می راندند و آه جان سوزی می نواختند

و سروقامتان از نظاره قامت استوارش خمیدند و گلها از نرگسی چشمانش چهره برهم دوختند

و نیلوفران بر آب غلتیدند و خداوند آسمانیان را ندا داده که نظاره گر زمین باشند

خلیل الله پا به بستان عشق نهاد و با شکوفه مهر به نماز جان ایستاد

و شیطان در سعی از بازداشتن اش

ابراهیم به عزم راسخ کمر به دستور جانان بست

و اسماعیل صورت در صورت خاک نهاد و خاک در غیرت ایمانش مرثیه عشق می سرود

نظاره گران چشمها را فرو بستند و آفریدگار هستی خشنود از سترگ ایمانش بانگ

بر ملکوتیان، این است فرزند خلف محبوب ترین مخلوقم و جبرئیل حامل پیام

آفریدگارش: هان ای ابراهیم، قربانیت مقبول حق گردید و حج ات ابراهیمی نام گرفت.



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زینب کرد