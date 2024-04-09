به گزارش خبرنگار مهر ، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم به صورت کشوری و استانی آغاز شده و روزانه یک سوال مطرح شده و برندگان هرروز جوایز ارزشمند مادی و معنوی دریافت می‌کنند.

همراهان قرآنی برای شرکت در این مسابقه در استان فارس کافی است عدد گزینه صحیح را تا ساعت ۲۳ امشب به شماره ۳۰۰۰۲۳۳۰ پیامک کنند.

سوال طرح زندگی با آیه‌ها در روز بیست و نهم

با توجه به آیات ۱۰ و ۹ سوره دهر کدامیک از گزینه‌ها، دلیل انفاق اهل بیت علیهم السلام است؟

۱- ترس از پروردگار

۲- خوف از قیامت.

۳- هر دو گزینه صحیح است.

اسامی برندگان مسابقه روز بیست و هشتم

اسامی برندگان روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان مسابقه طرح «زندگی با آیه‌ها» در استان فارس که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی فارس در استان فارس همزمان با دیگر استان‌ها در حال برگزاری است نیز امروز اعلام شد و به این همراهان قرآنی جوایز نقدی و نفیسی اهدا خواهد شد:

رؤیا قاسمی بغدادآبادی از یزد

احسان قنبری از تهران

رضا اکبری از مشهد