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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۴۹

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سئوال مسابقه بیست و نهم «زندگی با آیه‌ها» در خراسان شمالی

سئوال مسابقه بیست و نهم «زندگی با آیه‌ها» در خراسان شمالی

بجنورد_ سئوال مسابقه شماره ۲۹ طرح «زندگی با آیه‌ها» در خراسان شمالی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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به گزارش خبرگزاری مهر، سوال مسابقه شماره ۲۹ طرح «زندگی با آیه‌ها» در خراسان شمالی اعلام شد.

در سوال روز بیستم و نهم آمده است: کدام آیه درباره خوف از آخرت است؟ الف) آیه ۱۰ سوره انسان ب) آیه ۱۳ سوره حجرات ج) آیه ۴۱ سوره عنکبوت د) آیه ۳۹ سوره یوسف‌

تا ساعت ۲۴ امروز فرصت دارید گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۲۱۳ ارسال نمائید.

جهت پیوستن به پویش زندگی با آیه‌ها و شرکت در مسابقه روزانه همراه با جوایز نفیس شامل کمک هزینه حج عمره، کربلای معلی و سفر مشهد مقدس و… عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۵۲۱۳ ارسال کنید.

کد مطلب 6074158

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