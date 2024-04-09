به گزارش خبرگزاری مهر، سوال مسابقه شماره ۲۹ طرح «زندگی با آیه‌ها» در خراسان شمالی اعلام شد.

در سوال روز بیستم و نهم آمده است: کدام آیه درباره خوف از آخرت است؟ الف) آیه ۱۰ سوره انسان ب) آیه ۱۳ سوره حجرات ج) آیه ۴۱ سوره عنکبوت د) آیه ۳۹ سوره یوسف‌

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