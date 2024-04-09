حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: منطق دین مبین اسلام تبیین است و مبلغین مروج خواندن و دانستن هستند و رسالت آن‌ها تبیین دین خداوند متعال است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: در گام دوم انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا، وجود امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی قرائتی از دین اسلام را فهم کردیم که تفکر اجتماعی مسلمین و رسالت اساسی آن‌ها در تبیین دین اسلام و رساندن اساسی‌ترین شعار قرآن کریم یعنی توحید به قلل رفیع عالم بود.

وی ادامه داد: تفاوت دین، تفکر و اندیشه ما با سایرین در این است که ما اعتقاد داریم دین اسلام دین اجتماع است نه انزوا همچنین قرآن کریم تنها کتابی مقدس نیست بلکه کتاب زندگی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری عنوان کرد: ما در محضر بزرگان، اساتید، علما و بیان نورانی انبیا و ائمه این نکته را آموخته‌ایم که اساس رسالت ما توحید و غایت آن نیز معاد است و آنچه در این میان وجود دارد یعنی نبوت، امامت و عدل جهت اقامه درست و صحیح دین در ابعاد مختلف است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: زمانی که ملت ایران به جمهوری اسلامی رأی آری دارند یعنی بنا است جامعه ایران به جامعه‌ای اسوه تبدیل شود نه جامعه عبرت درواقع بنا است جامعه ایران نمونه‌ای باشد برای تمامی انسان‌هایی که به دنبال پیدا کردن اندیشه توحیدی و بسط و اقامه ارزش‌های الهی در جامعه هستند؛ این امر زیباترین رسالتی است که برعهده مبلغین دین الهی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای طرح زندگی با آیه‌ها در سطح ملی، تصریح کرد: به همت مؤسسات و خانه‌های قرآنی استان، چهارمحال و بختیاری از حیث افراد شرکت‌کننده در طرح زندگی با آیه‌ها در نسبت با جمعیت کل کشور دارای رتبه اول شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری یادآور شد: در طرح مسطورا به صورت روزانه نیز سوالی طرح و به صورت گسترده انتشار پیدا می‌کرد که مردم از دوردست‌ترین نقاط استان نیز در این پویش شرکت داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه هدف اساسی طرح زندگی با آیه‌ها این بود که قرآن وارد زندگی مردم شود، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در فرمایشات اخیر خود از این پویش و انس با قرآن کریم که در ماه مبارک رمضان امسال رقم خورد ابراز خرسندی کردند.

وی با اشاره به رصد ۶۱۹ مبلغ در سطح استان، خاطرنشان کرد: حدود ۱۱۹ نفر از این افراد بانوان و مابقی نیز آقایان هستند.