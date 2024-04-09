محسن جبار زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اعلام اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، مدرسه شهدای سلامت بیجار به عنوان مدرسه برتر کشور در طرح زندگی با آیه‌ها (مسطورا) در زمینه تعداد ثبت نام و میزان مشارکت دانش آموزان در آزمون شناخته شد.

وی افزود: تمامی ۲۷۶ دانش آموز این آموزشگاه از طریق نورینو در این طرح ثبت نام و در آزمون‌های دوره‌ای شرکت کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این مهم با تلاش‌های سرکار خانم ناهید حنیفی و رقیه خورشید، مدیر و معاون پرورشی و همراهی سایر عوامل آموزشگاه محقق شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیجار ضمن تبریک به همکاران این مدرسه، اضافه کرد: مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال پاداش به عنوان کمک هزینه خرید تجهیزات تقدیم این آموزشگاه خواهد شد.