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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۴۸

مدیر اداره آموزش و پرورش بیجار:

مدرسه شهدای سلامت بیجار رتبه برتر کشور زندگی با آیه‌ها را کسب کرد

مدرسه شهدای سلامت بیجار رتبه برتر کشور زندگی با آیه‌ها را کسب کرد

بیجار_ مدیر اداره آموزش و پرورش بیجار از کسب عنوان مدرسه برتر کشور در طرح زندگی با آیه‌ها (مسطورا) توسط مدرسه شهدای سلامت بیجار خبر داد.

محسن جبار زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اعلام اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، مدرسه شهدای سلامت بیجار به عنوان مدرسه برتر کشور در طرح زندگی با آیه‌ها (مسطورا) در زمینه تعداد ثبت نام و میزان مشارکت دانش آموزان در آزمون شناخته شد.

وی افزود: تمامی ۲۷۶ دانش آموز این آموزشگاه از طریق نورینو در این طرح ثبت نام و در آزمون‌های دوره‌ای شرکت کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این مهم با تلاش‌های سرکار خانم ناهید حنیفی و رقیه خورشید، مدیر و معاون پرورشی و همراهی سایر عوامل آموزشگاه محقق شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیجار ضمن تبریک به همکاران این مدرسه، اضافه کرد: مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال پاداش به عنوان کمک هزینه خرید تجهیزات تقدیم این آموزشگاه خواهد شد.

کد مطلب 6074180

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