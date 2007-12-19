به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آئین نامه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، ریاست این شورا هر سه ماه یک بار تغییر می کند و به صورت چرخشی ، یکی از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ریاست این شورا را برعهده می گیرد.

پیش از این هدایت آقایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، ریاست دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را برعهده داشت.

بر این اساس، با پایان ریاست دوره ای حزب کارگزاران در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در یکشنبه هفته جاری، ریاست این دوره با انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها خواهد بود که علی محمد حاضری دبیرکلی این تشکل را برعهده دارد.

بر اساس این گزارش، علی محمد حاضری از یکشنبه دوم دی ریاست دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را برعهده خواهد داشت. حاضری، دبیر دائمی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز است.