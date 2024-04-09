رصد الکترونیکی تخلفات جاده ای در جنوب استان کرمان

حسین کمالی، صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد ۲۴ دوربین ثبت تخلفات در سطح محورهای اصلی و شریانی جنوب کرمان فعال است که به صورت مستمر وضعیت تردد خودروها و تخلفات احتمالی به ویژه سرعتهای غیرمجاز را به صورت لحظهای در جادهها رصد و پایش میکند.
وی، افزود: به غیر از سامانههای ثبت تخلف، تعداد ۵٩ سامانه تردد شمار و دوربینهای نظارت تصویری هم در رصد الکترونیکی جادههای جنوب کرمان نقش مؤثری دارند.
وی از بروز رسانی سامانههای رصد الکترونیک و افزایش کارایی فنی در جادههای جنوب کرمان برای افزایش ایمنی تردد خبر داد و گفت: هر گونه اقدام ایمن سازی فیزیکی و الکترونیکی مجموعه راهداری و حمل و نقل در جادهها برای ایجاد بستر بهتر و ایمن تر تردد کاربران جادهای است که همکاری مردم، رانندگان و قشرهای تأثیر گذار در ارتقای فرهنگ ترافیکی و رانندگی ایمن در جادهها میتواند بستر ساز مناسبی برای کاهش تصادفات باشد.
کمالی، از ارتقای دوربین ثبت تخلفات در محور جیرفت_ دلفارد_ ساردوئیه خبر داد و گفت: با ورود این دوربین به چرخه ثبت سرعت متوسط و لحظهای به صورت رفت و برگشت تمامی ترددها در این محور رصد و تخلفهای احتمالی به ویژه سرعتهای غیر مجاز اعمال خواهد شد.
سرپرست مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب استان کرمان از مردم و مسافران خواست قبل از تصمیم به سفر حتماً وضعیت جادهها را با تماس با شماره ۱۴۱ جویا شوند و با رعایت قوانین حمل و نقلی در جادهها تردد نمایند.
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