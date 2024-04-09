به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عبادی زاده، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه میزان زکات فطریه در هرمزگان براساس قیمت‌های بازار و متفاوت از سایر استان‌ها است، گفت: میزان زکات فطریه در این استان با قوت غالب گندم برای هر نفر ۷۲۰ هزار ریال است.

وی افزود: مبلغ زکات فطریه امسال برای افرادی که قوت غالب شان نان بوده و بر پایه گندم باید زکات فطره پرداخت کنند به ازای هر نفر ۷۲۰ هزار تومان است.

حجت‌الاسلام عبادی زاده بیان کرد: برای افرادی که قوت غالب شان در طول سال گذشته برنج غیر ایرانی بوده، مبلغ زکات فطریه یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به ازای هر نفر است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان اظهار کرد: برای افرادی که قوت غالب شان در طول سال گذشته برنج ایرانی بوده نیز مبلغ زکات فطریه ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال به ازای هر نفر است.

حجت الاسلام عبادی زاده افزود: برای افرادی که به علت عذر موجه شرعی مانند بیماری یا بارداری نتوانسته اند روزه ماه مبارک رمضان را بگیرند، مبلغ کفاره روزه به ازای هر روز ۲۰۰ هزار ریال است. برای افرادی که بدون عذر موجه و عامدانه روزه نگرفته اند نیز کفاره هر روز ۱۲ میلیون ریال است.

حجت الاسلام عبادی زاده افزود: زمان پرداخت زکات فطره از غروب شب عیدفطر تا قبل از اذان ظهر روز عید فطر است و بنا بر فتوای رهبر معظم انقلاب احتیاط واجب برای زمان پرداخت تا قبل از نماز عید فطر است یا اینکه حداقل برای پرداخت جدا کنند.

وی گفت: مبالغ تعیین شده براساس بررسی قیمت‌ها در بازار هرمزگان است و مردم استان این مبالغ را مبنای پرداخت قرار دهند، زیرا مبالغ اعلام شده کشوری، براساس بازار تهران یا قم است.