تله کنفرانس 1+5 درباره برنامه هسته ای ایران برگزار نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"تام کیسی"،سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام این خبر گفت : تله کنفرانس دیشب به دلیل مسائل مربوط به زمانبندی آن به روز دیگری در هفته جاری موکول شد.

کیسی دیروز خبر داده بود معاونان وزیران امور خارجه کشورهای آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان شب گذشته طی کنفرانسی تلفنی درباره مفاد قطعنامه تحریمهای جدید علیه ایران تبادل نظر می کنند. وی شب گذشته گفت : این کنفرانس اواخر هفته برگزار خواهد شد، اما زمان و روز دقیق آن را اعلام نکرد و اظهار داشت : طرفها در حال بحث درباره آن هستند.

مقامهای این کشورها سه شنبه هفته گذشته نیز تله کنفرانسی 90 دقیقه ای برگزار کردند، اما به هیچ نتیجه ای دست نیافتند.