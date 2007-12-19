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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۷

عضویت معاون قوه قضائیه در کمیته پیگیری سیاست های اصل 44 قانون اساسی

عضویت معاون قوه قضائیه در کمیته پیگیری سیاست های اصل 44 قانون اساسی

حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه ، رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و عضو حقوقدان شورای نگهبان با حکم آیت الله هاشمی شاهرودی به عنون عضو کمیته پیگیری سیاست های اصل 44 در قوه قضائیه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این حکم با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب وتشکیل " کمیته پیگیری سیاست های اصل 44 قانون اساسی در قوه قضائیه" بر تنظیم امور مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت اجرای این اصل اساسی تاکید شده است.

شایان ذکر است، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با بر عهده داشتن بخشی از وظایف حاکمیتی در ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی با تثبیت مالکیت و اعتبار بخشی به اسناد ، نقش موثری در زمینه بستر سازی های لازم برای اجرای موفق اصل 44 قانون اساسی بر عهده دارد.

کد مطلب 607429

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