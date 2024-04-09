به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم آغاز شد.

مسابقه روز بیست و نهم

از آیه إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا یَوْماً عَبُوساً قَمْطَریراً (۱۰) انسان بگویید کدام گزینه درست است؟

۱- انسان‌های شجاع از قیامت نمی‌ترسند.

۲- فقط انسان‌های گنهکار باید از قیامت بترسند.

۳- ما فقط باید به رحمت خدا امید داشته باشیم و ترسی از قیامت به خود راه ندهیم.

۴- حتی اهل بیت نیز از قیامت می‌ترسند.

علاقه مندان به شرکت در این مسابقه عدد گزینه صحیح را به شماره ۳۰۰۰۱۹۰۹ پیامک کنند. مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳ سه شنبه است.

شایان ذکر است همه روزه از میان پاسخ‌های صحیح به سه نفر به قید قرعه کارت هدیه به مبلغ سه میلیون ریال اعطا می‌شود.