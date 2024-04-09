به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عبدالملکی ظهر سه شنبه در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی کردستان، اظهار کرد: مسئله حجاب و عفاف و فرهنگ انتها ندارد بلکه باید کارهای جاری و ساری ارتقا پیدا کند و بهبود داده شود و اشکالات موجود هم با رعایت کرامت انسانی رفع گردد.

وی با اشاره به خدمات گسترده دانشگاه علوم پزشکی کردستان، عنوان کرد: تنها در ایام تعطیلات امسال بیش از ۱۶۳ هزار نفر به مراکز درمانی و اورژانسی استان کردستان مراجعه کرده اند که از این تعداد بیش از ۲۸ هزار نفر بستری و بیش از ۳ هزار نفر هم تحت عمل جراحی قرار گرفته اند.

وی تعداد مأموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی در استان کردستان در ایام تعطیلات نوروز را بیش از ۶ هزار مورد عنوان کرد و گفت: از این تعداد بیش از ۲ هزار مورد آن مربوط به مأموریت‌های جاده‌ای بوده است.

عبدالملکی بیان کرد: در ایام تعطیلات نوروز ۱۹ هزار بازدید بهداشتی از جانب دانشگاه علوم پزشکی استان صورت گرفته که منجر به معدوم سازی ۲۵ تن مواد غذایی فاسد شد. وی افزود: در همین بازه زمانی ۸۶۶ بازدید از سطح داروخانه‌های استان نیز انجام شد.

وی در ادامه عنوان کرد: در طول یک سال گذشته حدود ۴ میلیون و ۵۹۰ هزار مورد مراجعه به مراکز درمانی و اورژانسی استان کردستان صورت گرفته است که برای جمعیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری استان رقم بسیار قابل توجهی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان اذعان کرد: خدمات این دانشگاه در طول سا جاری و ساری است و تعطیلی ندارد.

عبدالملکی افزود: در یک سال گذشته به ازای ۱۵۰۰ مورد مراجعه به مراکز درمانی و اورژانسی کردستان تنها یک شکایت ثبت شده و این نشان از رضایتمندی مراجعه کنندگان به این مراکز داشته و باید کیفی‌تر هم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از تجهیز بخش قلب بیمارستان توحید سنندج به جراح فوق تخصص قلب خبر داد و گفت: با این اقدام دغدغه بسیاری از بیماران قلبی استان رفع شد و اغلب جراحی‌های قلب در این مرکز انجام می‌شود.

عبدالملکی راه اندازی بخش پیوند مغز و استخوان در استان کردستان را یکی دیگر از کارهای خوب در حوزه بهداشت و درمان استان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه اولین بیمار این بخش نیز با حال خوب و مساعد ترخیص شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گسترش طرح سلامت خانواده یا همان پزشک خانواده در شهرهای استان و افزایش خدمات مطلوب‌تر به جامعه هدف این طرح را از دستاوردهای مهم حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در سال جاری عنوان کرد.