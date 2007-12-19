کاهش 14 درصدی سهمیه سیمان بخش دولتی/ وزارت نفت سیمان وارد کرد

سید مسعود میرکاظمی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفت: وزارت بازرگانی موظف است هر ماه از سهمیه سیمان بخش دولتی کم کرده و به بخش غیر دولتی اختصاص دهد. بر این اساس در حال حاضر بالغ بر 74 درصد سیمان توزیع شده از سوی این وزارتخانه در بخش مردمی توزیع و مابقی به بخش دولتی اختصاص می یابد.

وی افزود: واحدهای جدیدی که به مدار تولید وارد می شوند می توانند درصدی از سیمان تولیدی خود را صادر کنند، چرا که قیمت تمام شده بالا است.

وزیر بازرگانی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر واردات سیمان و فولاد توسط دستگاه های دولتی، اظهار داشت: برخی دستگاه های دولتی نظیر وزارتخانه های نفت و آموزش و پرورش ، مصالح ، آهن و سیمان خود را مستقیما وارد کرده اند، ضمن اینکه از بودجه عمرانی نیز مقداری به شرکت بازرگانی دولتی ایران تخصیص یافته تا فولاد را وارد و به دستگاه های دولتی ارائه دهد. این در حالی است که ارتقا تقاضا برای سیمان و مصالح ساخت و ساز مربوط به جهش پروژه های عمرانی و ملی و خانه سازی های بخش خصوصی است.

به گفته میرکاظمی سیمان هنوز در سبد حمایتی است و میزان تولید آن پاسخگوی تقاضا در کشور نیست. وی خاطرنشان کرد: هر چه پیش می رویم میزان تولید سیمان در داخل کشور افزایش می یابد، زیرا بهره برداری از کارخانجات جدید را شاهد هستیم، این در حالی است که مطابق مطالعات کارشناسان وزارت بازرگانی در حال حاضر حدود 4 میلیون تن کسری سیمان در بازار وجود دارد.

وزیر بازرگانی پیش بینی کرد میزان تقاضای سیمان طی ماه های آتی و با ورود به فصل سرما کاهش یابد.