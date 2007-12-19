میانگین فرسودگی ناوگان حمل و نقل اتوبوسی خراسان رضوی 11 سال است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی حسینی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: این در حالی است که میانگین کشوری فرسودگی ناوگان اتوبوسی جاده ای کشور 13 سال است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش مسافربری، میانگین فرسودگی پنج درصد و در بخش کامیونی این میانگین 20 سال است که نسبت به میانگین کشوری تغییرات زیادی نداشته است.

این مسئول یادآور شد: در قسمت باری طی سه تا چهار سال آینده، ظرفیت افزوده خواهد شد.

حسینی با اشاره به مباحث کنترلی الکترونیکی جاده های استان بیان داشت: با نصب سیستم GPS و هشت دستگاه دوربین کنترل، نه تنها در بحث امنیتی می توان موثر بود بلکه به پیش بینی های هواشناسی نیز کمک شایانی می شود.

وی در خصوص بیمه رانندگان جاده ای استان یادآور شد: بنا بر مصوبات اخیر، یک سوم بیمه رانندگان توسط دولت و دو سوم دیگر توسط خود این قشر پرداخته می شود .

مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی گفت: در سال جاری در بخش آموزش جاده ای به 800 نفر از رانندگان، 300 نفر از کارکنان و 435 نفر از پلیس آموزش های لازم ارائه شد.

حسینی همچنین خاطرنشان کرد: قیمت بلیت اتوبوس در بازار و شرکتهای تعاونی متغیر است و بدلیل نداشتن یارانه های خاص نمی توان این قیمتها و خدمات را ثابت کرد.