«محفل» مسیری برای شناسایی استعداد های قرآنی است

محمدجواد عاطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت آیات قرآن کریم و تدبر در آن اظهار کرد: قرآن کریم منبع بزرگ هدایت انسانهاست و مسیر سعادت انسان را تسهیل میکند.
وی با اشاره به تأثیر برنامه قرآنی محفل گفت: سالها بود که جای خالی برنامهای قرآنی در شبکههای مطرح و پرمخاطب سیما احساس میشد و به حول قوه الهی در دو سال اخیر با همت تهیه کنندگان برنامه محفل این نقیصه برطرف شد.
این قاری و مؤذن کشوری با بیان اینکه در دو سالی که برنامه محفل از شبکههای سیما روی آنتن رفته تأثیرات آن در سطح جامعه غیرقابل انکار است، افزود: نکته قابل توجه اینکه بخشهای زیبای آن نیز در شبکههای پرمخاطب مجازی هم منتشر و عموم مردم ویدئوهای برنامه را مشاهده میکنند.
عاطفی با اشاره به ویژگی برنامه محفل در سال جاری تصریح کرد: برنامه محفل سال جاری با توجه به حضور حافظان و قاریان خردسال و نوجوان گیلانی، حال و هوای دیگری گرفت و قشرهای مختلف مردم تحت تأثیر استعداد ناب کودکان و نوجوانان قرآنی گیلانی قرار گرفته به طوری که ارسال گسترده کلیپهای مرتبط با برنامه محفل به همدیگر زیاد شد.
وی با تشریح روند برنامه محفل گفت: البته باید بدانیم هر برنامه تلویزیونی خط مشی خاصی برای جذب مخاطب دارد لذا باید دید در آینده این برنامه صرف ایجاد جذابیت برای مخاطب فعالیت میکند یا هدف شناساندن نخبگان قرآنی و استعدادیابی آنها را نیز دارد که البته تا امروز هر دوی این مسئله مشهود بوده است.
قاری و مؤذن کشوری با تاکید بر اینکه باید ساز و کار عادلانه ای جهت معرفی نخبگان قرآنی اتخاذ شود، گفت: شایسته سالاری توأم با جذابیت و حفظ حرمت قرآن کریم اگر در رأس باشد نگاه سلیقهای حذف شده و شیرینی مسیر استمرار مییابد.
این قاضی دادگستری در پایان افزود: شایسته است برنامه پر مخاطب «محفل» صرفاً محدود به برنامهای تلویزیونی نشود و به پویشی جهت جذب حداکثری نوجوانان و جوانان و فعالیت در مسیر نورانی قرآنی و عمل به آیات تبدیل شود.
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