مرحله دیگری از طرح ارتقا امنیت اجتماعی در کرج اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سرهنگ مجید بزمون فرمانده انتظامی شهرستان کرج پس از اجرای این طرح در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این طرح به محل سکونت 18 نفر از اراذل و اوباشی که پیش از این شناسایی شده بودند، مراجعه شد و 14 مرد و دو زن دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح 208 بطری مشروب، هشت دستگاه رسیور ماهواره، 168 حلقه سی دی مبتذل، هفت چاقو و یک قبضه سلاح که تبدیل به کلاشینکف شده بود از متهمان کشف و ضبط شد.

بزمون یادآور شد: اوباش گری، مشروب خواری، فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی و سوابق نزاع و درگیری از جمله اتهامات دستگیر شدگان است.

وی تاکید کرد: این متهمان از قبل شناسایی شده و با حکم قضایی با آنها برخورد می شود.