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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۷

مرحله دیگری از طرح ارتقا امنیت اجتماعی در کرج اجرا شد

کرج - خبرگزاری مهر: بامداد امروز فرماندهی انتظامی شهرستان کرج با حضور شماری از خبرنگاران رسانه های گروهی، مرحله دیگری از طرح ارتقای امنیت اجتماعی را در مناطق حصارک، کمالشهر و خرمدشت به اجرا درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سرهنگ مجید بزمون فرمانده انتظامی شهرستان کرج پس از اجرای این طرح در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این طرح به محل سکونت 18 نفر از اراذل و اوباشی که پیش از این شناسایی شده بودند، مراجعه شد و 14 مرد و دو زن دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح 208 بطری مشروب، هشت دستگاه رسیور ماهواره، 168 حلقه سی دی مبتذل، هفت چاقو و یک قبضه سلاح که تبدیل به کلاشینکف شده بود از متهمان کشف و ضبط شد.

بزمون یادآور شد: اوباش گری، مشروب خواری، فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی و سوابق نزاع و درگیری از جمله اتهامات دستگیر شدگان است.

وی تاکید کرد: این متهمان از قبل شناسایی شده و با حکم قضایی با آنها برخورد می شود.

کد مطلب 607452

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