آماده سازی ۸۵۰ بسته افطاری در حسینیه فارس الحجاز قم+تصاویر

سید حسن عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سال ۱۳۷۳ برنامه آماده سازی افطاری برای پذیرایی از روزه داران را در هر شب از ماه مبارک رمضان در حسینیه فارس الحجاز قم داریم.
مسوول حسینیه فارس الحجاز افزود: از ابتدای ماه مبارک مبارک رمضان امسال نیز تاکنون بسته های افطاری برای روزه داران آماده شده و هر شب توزیع می شود.
وی عنوان کرد: در هر روز ماه مبارک رمضان ۸۵۰ بسته افطاری کامل به صورت بسته بندی کامل برای روزه داران آماده می شود.
عمادی افزود: در ایام دیگر سال نیز برنامه های مختلف داریم و در سال گذشته ۲۰ هزار بسته معیشتی در این مرکز آماده سازی و در میان جامعه هدف توزیع شد.
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