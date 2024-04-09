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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۰۰

در ایام ماه مبارک رمضان انجام شد؛

آماده سازی ۸۵۰ بسته افطاری در حسینیه فارس الحجاز قم+تصاویر

آماده سازی ۸۵۰ بسته افطاری در حسینیه فارس الحجاز قم+تصاویر

قم- در ایام ماه مبارک رمضان امسال در هر شب ۸۵۰ بسته افطاری کامل در حسینیه فارس الحجاز قم تهیه و در بین روزه داران توزیع می شود.

سید حسن عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سال ۱۳۷۳ برنامه آماده سازی افطاری برای پذیرایی از روزه داران را در هر شب از ماه مبارک رمضان در حسینیه فارس الحجاز قم داریم.

مسوول حسینیه فارس الحجاز افزود: از ابتدای ماه مبارک مبارک رمضان امسال نیز تاکنون بسته های افطاری برای روزه داران آماده شده و هر شب توزیع می شود.

وی عنوان کرد: در هر روز ماه مبارک رمضان ۸۵۰ بسته افطاری کامل به صورت بسته بندی کامل برای روزه داران آماده می شود.

عمادی افزود: در ایام دیگر سال نیز برنامه های مختلف داریم و در سال گذشته ۲۰ هزار بسته معیشتی در این مرکز آماده سازی و در میان جامعه هدف توزیع شد.

آماده سازی ۸۵۰ بسته افطاری در حسینیه فارس الحجاز قم+تصاویر

آماده سازی ۸۵۰ بسته افطاری در حسینیه فارس الحجاز قم+تصاویر

آماده سازی ۸۵۰ بسته افطاری در حسینیه فارس الحجاز قم+تصاویر

آماده سازی ۸۵۰ بسته افطاری در حسینیه فارس الحجاز قم+تصاویر

آماده سازی ۸۵۰ بسته افطاری در حسینیه فارس الحجاز قم+تصاویر

آماده سازی ۸۵۰ بسته افطاری در حسینیه فارس الحجاز قم+تصاویر

آماده سازی ۸۵۰ بسته افطاری در حسینیه فارس الحجاز قم+تصاویر

آماده سازی ۸۵۰ بسته افطاری در حسینیه فارس الحجاز قم+تصاویر

آماده سازی ۸۵۰ بسته افطاری در حسینیه فارس الحجاز قم+تصاویر

آماده سازی ۸۵۰ بسته افطاری در حسینیه فارس الحجاز قم+تصاویر

آماده سازی ۸۵۰ بسته افطاری در حسینیه فارس الحجاز قم+تصاویر

آماده سازی ۸۵۰ بسته افطاری در حسینیه فارس الحجاز قم+تصاویر

آماده سازی ۸۵۰ بسته افطاری در حسینیه فارس الحجاز قم+تصاویر

کد مطلب 6074531

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