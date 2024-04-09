افزایش نسبی تردد در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه

شهرام کهریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلات پیش روی عید سعید فطر و شروع موج دوم سفرها در فصل بهار، اظهار کرد: طی دو روز گذشته روند تدریجی افزایش تردد در محورهای استان آغاز شده و شاهد افزایش تردد نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

وی پیش‌بینی کرد این افزایش تردد طی روزهای آتی و با شروع تعطیلات بیشتر شود و افزود: در تعطیلات عید فطر سال گذشته بیش از سه میلیون تردد در محورهای استان به ثبت رسید و انتظار می‌رود امسال با توجه به اینکه بسیاری از هموطنان روزه‌دار در ایام نوروز به سفر نرفتند و منتظر تعطیلات عید فطر بودند، با افزایش تردد نسبت به سال گذشته مواجه باشیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: استقبال برای افزایش سفرها در پایانه‌های مسافربری استان نیز خود را نشان داده، بگونه‌ای که در پایانه شهید «کاویانی» به عنوان مهمترین پایانه مسافربری استان افزایش تردد مسافران و فروش بلیط را شاهد هستیم و کلیه تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی مطلوب به مسافرین در نظر گرفته شده است.

وی از آمادگی راهداری برای موج دوم سفرهای بهاری همزمان با تعطیلات عید فطر خبر داد و عنوان کرد: ۴۵۰ نفر نیروی راهداری در قالب ۴۹ اکیپ در قالب گشت‌های ثابت و سیار پای کارهستند و آماده‌باش راهداری تا پایان موج برگشت مسافران ادامه خواهد داشت.

کهریزی به کاربران توصیه کرد، با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر تغییر شرایط جوی طی روزهای آینده، حتماً مسائل ایمنی را رعایت کنند و قبل از ورود به محورهای مواصلاتی از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل نمایند.