همکاری وکلای کاخ سفید با "سیا" در از بین بردن مدارک شکنجه زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه نیویورک تایمز که این مطلب را به نقل از مقامهای فعلی و سابق کاخ سفید و همچنین مقامهای اطلاعاتی آمریکا ذکر کرده، در ادامه نوشت : از سال 2003 تا 2005 دست کم چهار نفر از وکیلان بلند پایه کاخ سفید همکاری نزدیکی را با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) درباره از بین بردن مدارک مربوط به شکنجه زندانیان داشته اند.

به نوشته این روزنامه، دخالت مقامهای کاخ سفید در از بن بردن این مدارک بسیار بیشتر از آن چیزی است که تا کنون درباره آن صحبت شده است.

این روزنامه افزود: از مهمترین افرادی که در از بین بردن این مدارک دست داشته اند می توان به افرادی چون "آلبرتو گونزالس" وزیر دادگستری (دادستان کل) سابق آمریکا که در آن زمان به عنوان مشاور حقوقی کاخ سفید فعالیت می کرد؛ "دیوید آدینگتون" مشاور حقوقی سابق "دیک چنی" معاون رئیس جمهوری آمریکا و رئیس فعلی دفتر کارکنان وی، "جان بیلینگر" از وکیلان ارشد شورای امنیت ملی آمریکا تا سال 2005 و "هریت میرز" مشاور حقوقی کاخ سفید که بعد از انتخاب گونزالس به عنوان وزیر دادگستری، به این سمت انتخاب شد، اشاره کرد.

ماموران سیا در حال شکنجه زندانیان با استفاده از غیر انسانی ترین روشها بری گرفتن اعتراف

به گزارش مهر، هر چند پیش از این نیز خبرهایی درباره اطلاع برخی از کارمندان کاخ سفید در از بین بردن تصاویر ویدئویی شکنجه زندانیان منتشر شده بود، اما این برای اولین بار است که نام افرادی همچون گونزالس در این باره شنیده می شود.

لازم به ذکر است، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه 16 آذر ماه گزارش داد: سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در سال 2005 دست کم دو نوار ویدئویی را که مربوط به شکنجه زندانیان بوده، از بین برده است ؛ این روزنامه با اعلام این مطلب درادامه نوشت : نوارهای از بین رفته مربوط به بازجویی از دو متهم در سال 2002 است که به جرم شرکت در عملیاتهای تروریستی بازداشت شده بودند.

پس از انتشار این مطلب، انتقادهای زیادی از دولتمردان کاخ سفید به عمل آمد و حتی هفته گذشته اعلام شد که، کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا در نظر دارد تا از روسای سابق سیا بخواهد تا درباره اقدام این سازمان در از بین بردن مدارک مربوط به شکنجه زندانیان شهادت دهند.

بر همین اساس، قرار است از "جرج تنت"(رئیس سیا در سال 2002 که در آن زمان نوارهای مربوط به شکنجه ضبط شد) و"پورتر گاس" (رئیس سیا در سال 2005 یعنی زمانی که این نوارها از بین رفت)، خواسته شود تا درباره این اقدام سیا شهادت دهند.

"پیتر هوکسترا" یکی از جمهوریخواهان ارشد در این کمیته که در حال تحقیق درباره این موضوع است، اعلام کرد که "جان نگروپونته" رئیس سابق اطلاعات ملی و معاون کنونی وزیر امور خارجه آمریکا نیز درباره این رسوایی بازجویی خواهد شد.