آماده باش ۴۵ اکیپ راهداری خراسان جنوبی برای تعطیلات عید فطر

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله جلال زاده عصر سه شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: ۲۵۰ راهدار و ۱۷۵ دستگاه ماشین آلات در قالب ۴۵ اکیپ راهداری در ایام تعطیلات عید فطر آماده باش هستند تا به مسافران خدمات ارائه دهند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: به منظور فراهم کردن شرایط سفر ایمن برای مسافران گشت راهداری در محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند تا ضمن رصد وضعیت راه‌ها در طول سفرها در صورت نیاز به عملیات راهداری وارد عمل شوند.

جلال زاده ادامه داد: با توجه به افزایش حجم تردد و لزوم ایجاد بستر مناسب جهت بهره مندی کاربران جاده‌ای و آمادگی کامل برای ارائه خدمات بهینه و مطلوب به مسافرین در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی نظارت و بازرسی تشدید شده است.

جلال زاده تصریح کرد ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای استان نیز برای ارائه خدمات به مسافران در مقاصد مختلف درون و برون استانی آماده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی یادآور شد: رانندگان قبل از سفر نکات ایمنی را رعایت و از طریق سامانه ۱۴۱ از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.

وی با اشاره به آماده باش شبانه روزی مرکز مدیریت راه‌های این اداره کل برای کنترل و هدایت حجم تردد در محورها یادآور شد: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها برای ارتباط مردم مسافران و رانندگان به صورت شبانه روزی فعال و آماده پاسخگویی به مخاطبان در زمینه وضعیت جاده‌ها و دریافت گزارش‌های مردمی است.