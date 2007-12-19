توطئه جدایی دین از سیاست ترفند غرب برای نفوذ به ارکان کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، حجت ‌الاسلام ناصر بی ‌ریا، صبح امروز در همایش یک روزه وحدت حوزه و دانشگاه در خوی، اظهار داشت: بدون همکاری این دو قشر فرهنگی و اثرگذار، دستیابی به اهداف عالیه نظام امکان پذیر نیست.

وی از دو شهید بزرگوار، آیت الله دکتر بهشتی و آیت الله دکتر مفتح به عنوان نماد وحدت حوزه و دانشگاه یاد کرد.

بی ریا، پیشرفت روز افزون کشور را در تمامی زمینه های علمی مرهون وحدت این دو نهاد دانست و بیان داشت: حوزه بدون دانشگاه و دانشگاه بدون حوزه نمی‌ تواند منشا آثار مثبت و ماندگار در جامعه شود و فتح قله‌های علم دانش و فناوری‌ های نوین جز با وحدت و همکاری دو قشر یاد شده ممکن نیست.

بی ریا با گلایه از منتقدان بی‌ منطق دولت عنوان کرد: آنچه که دولت نهم تاکنون انجام داده در راه پیشرفت، توسعه و بسط عدالت اجتماعی بوده است.

در این مراسم با اهدای لوح از اساتید حوزه و دانشگاه های شهرستان خوی تجلیل شد.