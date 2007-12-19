به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد برهانی، حسین علیزاده، حکیمه دبیران و سید حسن شهرستانی روز یکشنبه دوم دی از ساعت 30/16 الی 18 با موضوع "جهان بینی توحیدی در شعر پروین اعتصامی" سخنرانی می کنند.

همچنین محمدرضا حسینی بهشتی، بهمن پازوکی، علی اصغر مصلح، رضا داوری اردکانی و ماریا ناصر سخنرانان روز دوشنبه هستند که از ساعت 16 الی 18 در کافه نقد سرای اهل قلم به "بررسی و نقد فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه" خواهند پرداخت.

بابک معین، غلامرضا ذاتی علی یان و احسان عباسلو روز سه شنبه چهارم دی از ساعت 30/16 در کافه نقد به بررسی رمان "پاک کن ها" می پردازند.

"نقد و بررسی فرهنگ آثار" نیز موضوع سخنرانی روز چهارشنبه پنجم دی ماه است که نورالله مرادی، رضا سیدحسینی، آل داود و کامران فانی درباره آن از ساعت 16 الی 18 صحبت می کنند. در این روز و از ساعت 16 (در سالن کنفرانس) علیرضا سجادپور، وحید جلیلی و رضا رسولی درباره "نقد و بررسی کتاب سفر به سلامت" صحبت می کنند.

علاقه مندان می توانند در روزهای یاد شده به خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 10 مراجعه کنند.