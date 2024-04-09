دختر روشندل سرزمین آفتاب معجزه قرآن کریم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - قرآن این کتاب آسمانی که پیام‌آور طُرق سعادتمندی و رستگاری بشر است آدمیان را به تعمق و تدبر در آیات الهی فرا خوانده و مفاهیم نورانی آن را هدایتی از سوی پرودگار، به سمت مستقیم‌ترین و استوارترین آئین‌ها دانسته است تا هدایت‌جویان و حقیقت‌خواهان بتوانند به سبب غور در این دریای عظیم معرفتی، به سعادت دنیوی و اخروی نائل آیند.



یکی از راه‌های شناخت خدا از طریق معجزه است و انسان با مشاهده‏ معجزه، دست توانای خدا را در ورای آن مشاهده می‌کند، به همین جهت است که پیامبران برای صدق دعوی خود و اتمام حجت، به اذن خدا، معجزه می‌آوردند.



دختر جوان نابینا و معلول جسمی و حرکتی ۲۰ ساله فراهانی، دنیا را از پس آیات و کلمات نورانی قرآن می‌بیند؛ چراکه نور کلام وحی در چشمان همیشه خفته او سوسو زده با حضور خود در برنامه تلویزیونی محفل، علاوه بر اینکه تعجب داورانی و حاضران را بر انگیخت، در فضای مجازی و حقیقی از وی به عنوان معجزه قرآن کریم یاد می‌شود.



زهرا تلخابی اهل استان مرکزی و زاده شهرستان فرمهین است که ۲ روز پس لز حضور در برنامه محفل همراه با پدر، مادر و مربی خود در آئین گردهمایی خانواده‌های قرآنی و تجلیل از نام آوران ملی و بین المللی فعالان قرآنی در اراک نیز دعوت شده بود، در گفت و گویی صمیمانه به خبرنگار مهر، گفت: به لطف خدا و کمک پدرم اکنون حافظ ۲۸ جز قرآن هستم و خواندن زیارت عاشورا آرامش زیادی به من می‌دهد.

زهرا تلخابی گفت: از مسؤولان استان درخواست دارم یک مؤسسه قرآنی در شهر فرمهین احداث کنند که در آنجا با دیگر فعالان قرآنی، بتوانم قرآن را بخوانم و زیاد در خانه نمانم.



وی گفت: قرآن به من یاد داده که به پدر و مادرم احترام بگذارم و از خدا می‌خواهم که ظهور امام زمان (عج) را برساند.

پذیرش نوزادی نابینا با وجود چهار معلولیت بسیار دشوار بود

مادر زهرا نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: زمانی که زهرا به دنیا آمد نابینا و دچار نرمی استخوان شدید بود و نظر پزشکان بر این بود که دچار ویروس دوران بارداری شده است و از دوسالگی نیزمتوجه شدیم دچار معلولیت ذهنی، جسمی و حرکتی نیز است.

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رقیه تلخابی افزود: پذیرش نوزادی نابینا با معلولیت‌های زیاد، اوایل بسیار دشوار بود اما پس از مدتی با پدر زهرا به این باور رسیدیم که به طور حتم خدا بندگان خود را به نوعی آزمایش می‌کند و در این آزمایش الهی مصلحتی است که باید شاکر خدا باشیم.



وی گفت: از کودکی زیارت عاشورا را بالای سر زهرا می‌گذاشتیم و به نوعی قرار بی قراری‌های او شده بود و آرام آرام با گوش کردن زیارت عاشورا، آن را با خود تکرار می‌کرد و آن را به طور کامل حفظ کرد.



مادر زهرا ادامه داد: زهرا خواندن قرآن را با کمک پدرش از هفت سالگی آغاز کرد و از همان ابتدا کلمه به کلمه قرآن را به زهرا یاد می‌داد و اکنون که ۲۰ ساله است حافظ ۲۸ جز قرآن است.



مادر زهرا بیان کرد: دختر دومم امسال کلاس سوم ابتدایی است که او نیز اکنون ۱۶ سوره قرآن را حفظ است.

وی گفت: ما ساکن شهر فرمهین هستیم و گلایه من از مسئولان این است که چرا که شهرستان فرمهین یک مؤسسه قرآنی ندارد که زهرا در این مؤسسه، قرآن را بیشتر فرا گیرد و حال و هوای روحی او نیز عوض شود و دائم در منزل نماند.



خانم تلخابی تاکید کرد: از ابتدا زحمت اصلی آموزش و حفظ قرآن با پدر زهرا بود اما پس از آن سه مربی خانم نادی، خسروبیگی و اسدی نیز مفاهیم قرآن را یاد می‌دادند و با پدر زهرا تعامل و همکاری داشتند که قدردان زحمات آنها هستم.

در فضای مجازی و حقیقی از زهرا به عنوان معجزه قرآن یاد می‌شود



پدر زهرا نیز که کارگر شرکت نساجی فراهان است در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: وجود زهرا نعمتی الهی است که چرا که با زمان زیادی که برای آموزش قرآن برای او صرف می‌کنم خودم نیز با خدا انس بیشتری گرفتم و قرآن را حفظ کردم.



محمود تلخابی گفت: در نخستین گام دعاخوانی، زیارت عاشورا و قصه خوانی را به زهرا یاد دادم و با وجود آنکه خودم سواد قرآنی نداشتم از هفت سالگی خواندن قرآن را به لطف خدا آغاز کردیم و هر دو قرآن را یادمی گرفتیم و اکنون زهرا ۲۸ جز قرآن را حفظ کرده است.

وی گفت: زهرا معلول جسمی، حرکتی، ذهنی است و لامسه هم ندارد که با خط بریل کار کند و سواد خواندن و نوشتن نیز ندارد اما تک تک صفحات قرآن را در ذهن مرور می‌کند و برای بار اول و دوم، آیه‌های قرآن را حفظ می‌کند.



‌پدر زهرا تلخابی عنوان کرد: ما پیش از تولد زهرا، آنگونه که با قرآن آشنا نبودیم اما به لطف الهی، اکنون حافظ قرآن هستیم و در فضای حقیقی و مجازی زهرا را به عنوان نابغه و معجزه قرآنی یاد می‌کنند و ما زهرا را به عنوان معجزه خدا قبول کردیم.



وی با اشاره به اتفاقات پس از حضور در برنامه قرآنی محفل نیز گفت: در. خواب هم نمی‌دیدم حضور زهرا در این برنامه معنوی تا این حد اثرگذاری داشته باشد چرا که ۴۰۰ هزار نفر برنامه محفل را مشاهده کرده بودند و پیام‌های متفاوتی گذاشته بودند.

پدر زهرا ادامه داد: فردی پیام داده بود که من مسلمان نیستم اما زهرا را در برنامه محفل دیدم و چنان اشک ریختم و به معجزه خدا ایمان آوردم.



آقای تلخابی گفت: همچنین با من تماس‌های زیادی گرفته شد و بیان کردند که ما فقط روخوانی قرآن داشتیم اما با دیدن زهرا در برنامه محفل در بهمن ماه تاکنون یک و نیم تا ۲ جز قرآن را حفظ کردیم.

وی تاکید کرد: حجم بالای تماس و ارسال پیام از داخل و خارج از کشور پس از حضور زهرا در برنامه محفل برای بنده بسیار ارزشمند بود چرا که با لطف و عنایت الهی توانسته بودم تأثیرگذاری بسیار بالایی درجامعه داشته باشیم و بسیاری از افراد به عظمت این کتاب آسمانی و معجزات الهی پی ببرند و این مهم برای من بسیار مایه مباهات است.



وی ضمن انتقاد از وزارت آموزش و پرورش گفت: چرا نباید در مدارس ابتدایی، معلم تخصصی قرآن فعالیت داشته باشد همچنین در برخی مدارس، ناظم مدرسه به عنوان معلم قرآن انتخاب کنند که این زیبنده نیست همچنین در شهرستان فراهان یک مؤسسه قرآن کوچک نیز وجود ندارد چرا که مردم دوست دارند که قرآن را در مؤسسات یاد بگیرند و آموزش قرآن تنها در خانه‌ها نباشد و زهرا هم لطف خدا و معجزه قرآن بوده که در خانه حافظ قرآن شده است.

بیشتر نکات تجویدی را به زهرا آموزش دادم

مربی زهرا نیز که حافظ کل قرآن است در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: زحمت اصلی آموزش قرآن به زهرا، توسط پدر و مادر وی انجام شد و در مدت آشنایی با این خانواده می‌توان گفت که تاکنون خانواده‌ای به این صبوری ندیدم.

معصومه نادی گفت: در خصوص آموزش قرآن من تنها از زهرا سوال می پرسم و در آموزش، تنها در حوزه تجوید و مفاهیم به زهرا کمک می‌کنم و هیچ سهمی برای خود قائل نیستم چرا که زمان آشنایی با زهرا، وی حافظ ۱۵ جز قرآن و بیشتر نکات تجویدی را آموزش می‌دادم و مسئولیت آموزش حفظ قرآن پدر زهرا بود.



وی تاکید کرد: من برای آموزش نکات تجویدی و مفاهیم قرآن به زهرا، تنها دو ساعت زمان می‌گذاشتم و از اراک به به فرمهین می‌رفتم و مابقی مسائل و دروس را تلفنی از وی می‌پرسیدم.

مربی زهرا گفت: با تکالیفی که به زهرا می‌دادم کار خیلی خوب پیش رفت و انگیزه وی برای فراگیری قرآن افزایش یافت.



نادی گفت: اکنون فرزند دوم من تازه متولد شده و من بیشتر به صورت تلفنی با زهرا در ارتباط هستم و به طور حتم آموزش قرآن به زهرا همواره ادامه می‌دهم چرا که برایم افتخار است و آن را از مواهب الهی می‌دانم.