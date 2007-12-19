افزایش گفتگو با ایران و عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"هانس بلیکس" دیشب در یک کنفرانس تلفنی با خبرگزاری ریانووستی روسیه همراه با چند کارشناس دیگر شرکت کرد و گفت: اگر روسیه از تحویل سوخت به نیروگاه بوشهر خودداری می کرد، فکر می کنم ایرانی ها می گفتند: دیدید که حق با ما بود؛ ما نمی توانیم به کسی اعتماد کنیم و به همین دلیل باید به توانایی خودمان متکی باشیم.

روسیه روز یکشنبه گذشته نخستین محموله سوخت هسته ای نیروگاه بوشهر را به ایران تحویل داد.

بلیکس که از استکهلم سوئد در این تله کنفرانس شرکت داشت، افزود: من این اقدام (تحویل سوخت) را درک می کنم و هیچ مانعی در قطعنامه های شورای امنیت برای تحویل سوخت به نیروگاه (بوشهر) نمی بینیم.

این دیپلمات سوئدی 79 ساله که قبلاً رئیس بازرسان سازمان ملل متحد در موضوع سلاحهای کشتار جمعی عراق بوده، در ادامه سخنانش خواستار ارائه ترکیب بهتری از مشوقها و مجازاتها به ایران شد و تصریح کرد: ما باید ببینیم مشوقهای مثبت چه هستند و چه مجازاتهایی را می توان درباره ایران استفاده کرد.

بلیکس به ویژه خواستار افزایش گفتگو با تهران و حمایت از عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی و از سرگیری روابط دیپلماتیک با تهران از سوی واشنگتن شد.

"رولف ایکیوس"،رئیس سابق کمیسیون بازرسی و نظارت سازمان ملل متحد نیز در این تله کنفرانس اظهار داشت: راکتور بوشهر باید تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد؛ من هیچ نگرانی از بابت راکتور بوشهر ندارم.

"یوزی آراد"، مامور سابق موساد(سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) و مشاور سابق امور خارجی نخست وزیر اسرائیل نیز در این کنفرانس تلفنی مدعی شد: با تامین سوخت، ایران دیگر نیازی فوری به غنی سازی اورانیوم ندارد. این نکته ای بسیار مهم است و باید روی آن تاکید شود و تحویل سوخت اکنون به نوعی آزمایش تبدیل شده است.

وی برای منحرف کردن اذهان عمومی از زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای رژیم اشغالگر اسرائیل ادعا کرد: اسرائیل معیارهای بسیار دیگری برای تعیین اینکه ایران(دستیابی) به توامندی های نظامی را دنبال می کند، در اختیار دارد.

"ولادیمیر دورکین" کارشناس تسلیحاتی از روسیه نیز که در تنظیم بسیاری از پیمانهای تسلیحاتی بین المللی مشارکت داشته است، گفت : تقریباً شکی ندارم که ایران هرآنچه نیاز دارد، در اختیار دارد به جز احتمالا اورانیوم غنی شده.

این تله کنفرانس به بحث درباره بیانیه پایانی کنفرانس بین المللی جلوگیری از فجایع هسته ای که 24 و 25 ماه مه گذشته در لوکزامبورگ برگزار شد، اختصاص داشت.