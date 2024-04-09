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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۰۲

نماینده ولی فقیه در استان سمنان :

«حوزه هنری» نهاد تحول آفرین در ایران اسلامی است

«حوزه هنری» نهاد تحول آفرین در ایران اسلامی است

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه «حوزه هنری» نهاد تحول آفرین در ایران اسلامی است، گفت: این نهاد، مروج مبانی دینی به وسیله هنر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در بازدید عصر سه شنبه خود از حوزه هنری سمنان با گرامیداشت یاد شهید «مرتضی آوینی» گفت: ویژگی‌های برجسته این شهید والامقام باید به اقشار مختلف جامعه بویژه نسل جوان معرفی شود.

وی با بیان اینکه شهید مرتضی آوینی متأثر از پیروزی انقلاب اسلامی، مسیر جدیدی را در زندگی خود انتخاب کرد افزود: شخصیت‌هایی نظیر شهید آوینی یا مرحوم سلحشور اگر در عرصه فرهنگ و هنر ماندگار شده‌اند به دلیل مبانی اعتقادی خاص و نگاه معنوی است که به این عرصه داشته‌اند.

امام جمعه سمنان فردوسی، سعدی و حافظ را از جمله افرادی دانست که در تاریخ فرهنگ و ادب ایران ماندگار شده‌اند اظهار کرد: علت ماندگاری مشاهیر ادبی ایران، عمق تأثیرگذاری آنان بر بخش‌های مختلف جامعه بوده است.

مطیعی با بیان اینکه «حوزه هنری» یکی از نهادهای تحول آفرین در عرصه فرهنگ و هنر بویژه هنر انقلاب اسلامی است خاطرنشان کرد: ایجاد بسترهای لازم برای تربیت افراد مستعد می‌تواند به ایجاد یک خط فکری جدید در حوزه مسائل مربوط به انقلاب اسلامی منجر شود.

کد مطلب 6074619

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