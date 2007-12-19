55 مرکز عرضه دام زنده در استان تهران ایجاد شد

سید اصغربرائی نژاد درگفتگو با خبرنگارمهرگفت: به مناسبت فرارسیدن عید قربان 55 مرکز عرضه بهداشتی دام زنده درسطح استان تهران با همکاری شهرداری تهران ایجاد شده است.

وی بیان کرد: برای اعمال نظارت بردامهای ذبح شده و نیز به منظوربازرسی و نظارت بر بهداشتی بودن گوشت دامهای عرضه شده دراین مراکز بالغ بر250 نفرازکارشناسان سازمان از تاریخ 29 تا 30 آذرماه دراین مراکزمستقر خواهند شد.

مدیرکل سازمان دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه درمراکزعرضه دام زنده بهداشتی فضاهایی برای ذبح دامها تعبیه شده است، افزود: دراین مراکز کشتارگاه هایی موقتی به منظورسهولت ذبح دامها ایجاد شده که بدین ترتیب امر نظارت بر بهداشتی بودن دام زنده و گوشت دامها نیزاعمال می شود.

وی توصیه کرد که مردم از مراکز غیرمجاز و فاقد مشخصه، دام زنده را خریداری نکنند.

