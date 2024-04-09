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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۳۴

رییس عقیدتی سیاسی منطقه پدافندهوایی شمالغرب ارتش:

اخلاص و ولایتمداری شهید صیاد زبانزد عام و خاص است

اخلاص و ولایتمداری شهید صیاد زبانزد عام و خاص است

تبریز-رییس عقیدتی سیاسی منطقه پدافندهوایی شمالغرب ارتش گفت: شهید صیاد از فرماندهان اسوه انقلاب اسلامی است که اخلاص و ولایتمداری وی زبانزد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ذوالفقار جبرائیلی رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافندهوایی شمالغرب ارتش عصر سه شنبه در مراسم گرامیداشت بیست و پنجمین سالگرد شهادت شهید صیاد شیرازی اظهار داشت: شهید صیاد شیرازی یکی از فرماندهان اسوه و نمونه انقلاب و نظام اسلامی است که اخلاص و ولایتمداری ایشان زبانزد عام و خاص بوده است.

وی با بیان اینکه شهید صیاد از فرماندهان نخبه و بااستعداد جمهوری اسلامی بود گفت: کارنامه درخشان و افتخارات منحصر به فرد شهید صیاد او را به جایگاهی رساند که باعث شد فرماندهی معظم کل قوا بر تابوت این شهید بزرگوار بوسه بزند.

جبرائیلی خاطرنشان کرد: سردار سرزمین‌های داغ خوزستان و گردنه‌های برافراشته کردستان زمانی که خناسان زمان سعی داشتند بین نیروهای ارتش و سپاه اختلاف افکنی کنند با سعه ی صدر و ایثار خود و با ایجاد وحدت و انسجام بین دو بال نیروهای مسلح توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافندهوایی شمالغرب ارتش بیان داشت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران فکر می‌کنند با شهادت افرادی چون شهیدصیاد، شهیدسلیمانی و شهید زاهدی می‌توانند انقلاب اسلامی و محور مقاومت را با مشکل روبه‌رو کنند، غافل از آنکه با شهادت این عزیزان نه تنها هیچ تأثیری در عزم و اراده مبارزه با مستکبرین ایجاد نخواهد شد بلکه بیشتر از همیشه رزمندگان اسلام را برای نابودی استکبار جهانی هم پیمان می‌شوند.

کد مطلب 6074623

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