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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۴

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی

مردم کره جنوبی امروز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوقهای رأی رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رأی گیری از صبح امروز آغاز شد و 6/37 میلیون کره ای واجد شرایط به بیش از 13 هزار مرکز رأی گیری رفته اند تا از میان 10 نامزد ریاست جمهوری، نامزد مورد نظرشان را انتخاب کنند. کمیسیون انتخابات پیش بینی کرده مشارکت مردم در انتخابات کمتر از 65 درصد باشد.

"لی میونگ باک"، نامزد حزب اصلی مخالف به نام GNP در نظرسنجیهای پیش از انتخابات با اختلاف زیادی از رقبایش پیش بود، اما هفته گذشته پارلمان دادستان ویژه ای را برای رسیدگی به اتهام مشارکت وی در رسوایی مالی مربوط به سال 2001 منصوب کرد.

با وجود این، تحلیلگران همچنان پیش بینی می کنند"لی" که شهردار سابق سئول بوده، بر رقبای اصلی اش، "چونگ دونگ یونگ" از حزب لیبرال حامی دولت به نام "متحد دموکراتیک نو" و نیز "لی هوی چانگ"، نامز مستقل راستگرا پیروز شود.

پیروزی وی در انتخابات به معنی آغاز چندین هفته وضعیت نامشخص سیاسی در کشور تا زمانی است که تحقیقات درباره اتهام فساد مالی او جریان دارد.

 

کد مطلب 607469

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